Nouveau président et chef de la direction chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada

LONGUEUIL, QC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La société ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer la nomination de Monsieur Mapi Mobwano au poste de président et chef de la direction. Dans le cadre de ses fonctions, M. Mobwano assumera également la présidence du comité de gestion de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

Mapi Mobwano, président et chef de la direction, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Dès son arrivée chez ArcelorMittal comme directeur général et chef de l'exploitation, en juillet 2019, M. Mobwano s'est démarqué par ses qualités de leader humain et de visionnaire. Sous sa gouverne, l'organisation a entrepris avec ses équipes un vaste projet de transformation visant à en faire une référence mondiale en production sécuritaire et efficace de minerai de fer. La nomination de Mapi Mobwano à la présidence de ArcelorMittal Exploitation minière Canada confirme son leadership et ses remarquables capacités de gestionnaire.

« Je suis honoré d'avoir été choisi pour diriger cette grande entreprise solidement implantée au Québec. Avec la solide équipe de direction que nous avons rassemblée au cours de la dernière année, nous amorçons une nouvelle ère pour notre organisation. Nous avons tout ce qu'il faut pour être les meilleurs au monde et j'ai la ferme intention de travailler en étroite collaboration avec tous nos employés pour faire de notre entreprise une référence mondiale de l'industrie minière », a déclaré M. Mobwano.

Natif de la République Démocratique du Congo, Mapi Mobwano a vécu une grande partie de sa vie en Afrique du Sud et y a obtenu la nationalité Sud-Africaine. C'est dans ce pays qu'il a obtenu ses deux maîtrises, la première à l'Université de Witwatersrand (maîtrise en ingénierie, gestion des ressources minérales) et la seconde à l'Université de Cape Town (MBA). Il détient un B.Sc. en génie minier.

M. Mobwano a ensuite travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie minière en Afrique du Sud. Avant de se joindre à ArcelorMittal, il était chef de l'exploitation de la mine Sishen d'Anglo American, la plus grande mine d'Afrique avec une production annuelle avoisinant les 30 millions de tonnes de produit fini et plus de 240 millions de tonnes en volume total.

Dans ce rôle, il a été responsable d'une transformation visant l'amélioration de la productivité et de la position concurrentielle de la mine. Il a débuté sa carrière en 1998 au sein d'Exxaro Resources et a occupé, de 2010 à 2017, le poste de directeur général des opérations au Complexe Goedgevonden de Glencore / Xstrata.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, le numéro un de l'acier dans le monde et parmi les cinq plus grands producteurs de produits de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient environ 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur dans la région de la Côte-Nord.

