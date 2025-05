LES EMPLOYÉS D'ARCELORMITTAL RENOUVELLENT LEURS CONVENTIONS COLLECTIVES POUR UNE DURÉE DE 5 ANS

LONGUEUIL, QC, le 22 mai 2025 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est heureuse d'annoncer que ses employés des cinq sections locales du Syndicat des Métallos ont approuvé aujourd'hui la ratification de l'entente de principe au terme d'un vote des employés réunis en assemblées générales.

ArcelorMittal se réjouit d'avoir proposé un cadre de règlement propice à l'atteinte d'une entente négociée juste et équitable. Les objectifs des deux parties ont été atteints, reflétant un climat de collaboration et de respect mutuel.

« Les nouvelles conventions collectives, d'une durée de cinq ans, assureront une stabilité ainsi que de bonnes conditions de travail pour nos salariés. Cette entente nous permettra également de générer des retombées significatives pour la Côte-Nord et le reste du Québec. Elle favorisera la stabilité économique et le développement local alors que nous continuerons d'investir dans nos opérations et nos installations pour assurer la pérennité de notre organisation », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

L'entente prévoit des augmentations importantes dès la première année, en accord avec les standards récents du marché ainsi que des ajustements au régime de retraite et à d'autres dispositions monétaires. ArcelorMittal estime que les nouvelles conventions collectives sont conformes aux normes de l'industrie et avantageuses par rapport au marché. L'entreprise est convaincue qu'elles contribueront au succès à long terme de ses activités minières tout en la positionnant comme un employeur de choix.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

