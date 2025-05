ENTENTE DE PRINCIPE CONCLUE ENTRE ARCELORMITTAL ET LE SYNDICAT DES MÉTALLOS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

LONGUEUIL, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est heureuse d'annoncer qu'une entente de principe est survenue ce matin entre l'entreprise et les exécutifs des cinq sections locales du Syndicat des Métallos.

Les objectifs des deux parties ont été atteints, reflétant un climat de collaboration et de respect mutuel. Cette entente pourra générer des retombées positives pour la Côte-Nord, notamment en favorisant la stabilité économique et le développement local.

ArcelorMittal se dit satisfaite de ces négociations qui permettent d'en arriver à une entente juste et équitable pour toutes les parties. La dernière phase s'est déroulée en présence d'un conciliateur nommé par le ministère du Travail.

ArcelorMittal ne fera aucun commentaire avant que cet accord de principe ne soit entériné par les membres du Syndicat des Métallos lors des assemblées officielles qui se tiendront le 17 mai.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

