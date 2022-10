MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le directeur général et chef de la direction de l'École de technologie supérieure (ÉTS), François Gagnon, est heureux d'annoncer la nomination de M. Eric Bosco, un administrateur et un bâtisseur chevronné dans le domaine de la recherche et des technologies, afin d'occuper le poste de directeur exécutif chargé de mettre en place à l'ÉTS un tout nouvel institut qui sera axé sur l'environnement bâti circulaire.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Bosco au sein de notre équipe de direction. Ce poste a été créé sur mesure afin de répondre aux ambitions et à l'engagement de l'ÉTS et de ses partenaires dans la recherche visant une transition vers des infrastructures résilientes et durables. M. Bosco était le candidat rêvé. Il fait partie de ces entrepreneurs visionnaires qui comprennent toute la valeur et les bénéfices de la collaboration entre les entreprises et la recherche. Ses mandats antérieurs, comme chez Mitacs, lui ont permis de nouer de nombreux partenariats autant avec les gouvernements, le milieu universitaire que l'industrie, en accordant toujours une place stratégique à la promotion de l'innovation. L'arrivée parmi nous d'Eric Bosco va appuyer l'ÉTS dans ses aspirations à devenir une référence nord-américaine en matière d'économie circulaire. », a précisé François Gagnon.

« Pour moi, le choix d'intégrer l'équipe de direction de l'ÉTS était tout à fait naturel. Mon engagement des dernières années dans le financement de la recherche de pointe, l'innovation et la technologie, mais aussi, mon intérêt et ma conviction que la recherche doit servir l'humain et l'aider à surmonter les défis de notre société a été une part importante de mon arrivée à l'École. La création d'un nouvel institut qui aura pour mission de trouver les solutions technologiques aux défis climatiques m'emballe et c'est avec beaucoup de dynamisme que je souhaite relever ce défi à la hauteur de mes aspirations. », a déclaré Eric Bosco.

Entrepreneur, chef d'entreprise et dirigeant innovant

Eric Bosco possède plus de 15 ans d'expérience à soutenir les entreprises dans leur croissance par le biais de la recherche et du développement. Leader d'opinion et entrepreneur dans le domaine de la haute technologie, il a fourni des conseils stratégiques à l'écosystème de l'innovation tout en cultivant un réseau des meilleurs talents dans les milieux universitaires, industriel et gouvernementaux.

À titre de pionnier dans son domaine, sa compréhension de l'importance de la recherche universitaire pour la croissance des entreprises commerciales l'a mené à se joindre à Mitacs, où il a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements, le monde universitaire et le secteur privé afin de promouvoir l'innovation.

Entrepreneur, chef d'entreprise et ancien chef du développement des affaires et des partenariats chez Mitacs, il a aussi fondé Imagerie XYZ Inc, une entreprise en démarrage qu'il a menée au rang de cheffe de file mondiale et d'innovatrice dans l'utilisation de l'holographie au sein de l'industrie de l'imagerie 3D.

Un institut en environnement bâti circulaire

Conformément au plan stratégique de la recherche et aux objectifs de l'ÉTS de répondre aux besoins supérieurs des partenaires industriels, des instances gouvernementales et de la collectivité, l'idée d'un institut s'est rapidement imposée au sein de la Direction exécutive de la recherche et des partenariats de l'ÉTS. Permettant d'optimiser l'encadrement et le financement de la recherche dans le domaine de l'Économie circulaire à l'ÉTS, cet institut et son savoir fera place à la collaboration avec les entreprises, partenaires essentiels à la réussite du projet, et aussi, aux organisations publiques et gouvernementales dont plusieurs appuient déjà la recherche en économie circulaire de l'École.

Pouvant déjà compter sur la présence du Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC), l'ÉTS est en bonne voie de devenir un partenaire incontournable pour amorcer et implanter les meilleures pratiques en ingénierie et en économie circulaire au pays.

