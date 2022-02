Nouveau pont Jacques-Bizard - La Ville de Montréal octroie un contrat de 67,8 M$ à EBC inc.

« Nous sommes particulièrement fiers, car il s'agira d'une infrastructure digne du 21e siècle, qui fait l'objet d'un souci en matière de design architectural. De plus, le nouveau pont permettra de mettre en valeur le secteur, notamment avec l'ajout d'un belvédère où les gens pourront s'arrêter et admirer ce coin enchanteur de la métropole. Avec son trottoir et sa piste cyclable bidirectionnelle élargis par rapport à la structure actuelle, le nouveau pont Jacques-Bizard favorisera également la mobilité active, en plus d'assurer des déplacements sécuritaires pour tous les usagers. En facilitant l'adoption de modes de transport plus durables, nous faisons un pas de plus vers nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.