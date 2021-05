Nouveau point de service du réseau de la santé dans le nord-est de Montréal-Nord

MONTRÉAL-NORD, QC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord est très heureux de l'annonce d'un nouveau point de service du réseau de la santé qui verra le jour dans le secteur nord-est de l'arrondissement.

Ce nouveau point de service inclura une équipe de douze médecins de famille au sein d'une clinique de type groupe de médecine de famille universitaire, et offrira à la population des services sociaux généraux, des services de soutien à domicile, des services en dépendance et en itinérance et du soutien à la cessation tabagique. La clinique offrira également un soutien aux usagers de 21 ans et plus ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Dans une phase ultérieure, le point de service accueillera une clinique dentaire communautaire et une clinique d'optométrie.



« C'est une excellente nouvelle pour tous les nord-montréalais, et surtout pour les citoyens du secteur nord-est et pour les organismes communautaires qui travaillent fort depuis des années, avec l'arrondissement, pour faciliter l'accès à des soins de santé de proximité. Ce projet, qui est au cœur du plan Agir ensemble, est attendu depuis longtemps par la communauté nord-montréalaise. Nous recevons cette nouvelle comme un véritable vent de fraîcheur en cette période difficile pour tous et chacun », mentionne Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Nous tenons à remercier Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal ainsi que Frédéric Abergel, PDG du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui ont uni leurs indéfectibles implication et leadership dans ce projet.

