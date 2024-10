Nouveau planchodrome au parc Raymond-Préfontaine de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve annonce aujourd'hui l'inauguration de son tout nouveau planchodrome au parc Raymond-Préfontaine qui se déroulera le samedi 19 octobre, de 12 h à 16 h. Situé aux coins des rues Hochelaga et Dézéry, ce planchodrome a profité d'un investissement de près de 4 M$.

D'une superficie de 1700 m2, le planchodrome a été conçu de manière à offrir des modules évolutifs pour les utilisateurs de tous âges et de tous les niveaux. Les modules créent des tracés linéaires et plus sécuritaires qui sauront plaire tant aux planchistes qu'aux adeptes de trottinette, et favoriseront leur progression. Il comprend des quarts de rampes et une mini-rampe, des boîtes de glisse, des rails, un quart de lune et un volcan, des pyramides, ainsi que des plateaux d'équilibre. Ces modules s'élèvent à des hauteurs allant jusqu'à 1,7 mètres.

Les surfaces sont en béton lisse permettant un roulement plus doux et une plus grande sécurité en cas de chute.

« C'est touchant de voir les jeunes et moins jeunes investir ce nouvel espace ! Le nouveau planchodrome Raymond-Préfontaine se fraye déjà une place parmi les institutions récréatives de l'arrondissement. Grâce à la passion de l'équipe de l'Association Skateboard Montréal et à l'expertise de nos équipes, l'espace est à la fois résilient avec l'ajout de noues drainantes et idéal pour la pratique. », a expliqué Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Un planchodrome conçu pour s'intégrer au parc éponge

Le parc Raymond-Préfontaine est conçu de manière à gérer des pluies d'un volume de 450 m3, partagé entre deux bassins de rétention végétalisés et le palier le plus bas du planchodrome. Quelques 30 arbres ont également été plantés dans un souci de gestion de l'eau.

La participation d'un comité d'experts

Afin d'élaborer un concept répondant aux attentes des adeptes de planche, l'arrondissement a consulté un comité d'experts composé de l'Association Skateboard Montréal. En tout, ce sont 14 personnes, dont un jeune planchiste, qui se sont impliqués dans le comité.

Une fête très attendue par les planchistes

Ouvert depuis le début du mois de septembre, le planchodrome a déjà accueilli des centaines de planchistes, qui l'attendaient avec impatience depuis plusieurs mois.

Une grande fête d'inauguration est prévue le samedi 19 octobre prochain, de 12 h à 16 h, avec des démonstrations, du prêt d'équipements, la présence d'entraîneurs et la musique d'un DJ.

L'événement, organisé en collaboration avec l'Association Skateboard Montréal et la boutique ROLLIN, est très attendu dans le milieu.

