Nouveau partenariat : le Complexe Desjardins se joint au projet pilote P$ Montréal Centre-Ville

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable (l'« Agence »), en collaboration avec la Ville de Montréal, est heureuse d'annoncer la participation du Complexe Desjardins au projet pilote P$ Montréal Centre-Ville , lequel permet aux visiteurs du centre-ville de profiter de l'offre de différents stationnements privés existants et ainsi de réduire le temps de recherche d'une place de stationnement.

Ainsi, à compter du 2 novembre 2020, ce nouveau partenariat permettra aux utilisateurs de l'application, de même qu'à tout automobiliste cherchant à se stationner dans le secteur du Complexe Desjardins, de bénéficier des mêmes tarifs que le stationnement sur la rue Sainte-Catherine Ouest. Les utilisateurs bénéficieront automatiquement du tarif réduit pendant deux heures, sans aucune action supplémentaire de leur part, simplement en se présentant à l'entrée du stationnement, soit par l'entrée de la rue Jeanne-Mance ou celle de la rue Saint-Urbain. De plus, la période de 2 heures de stationnement deviendra complètement gratuite pour la clientèle qui aura fait des achats de 50 $ (avant les taxes) au complexe Desjardins.

Le tarif de la rue est disponible dans ce stationnement participant entre 11 h à 21 h (heure d'entrée dans le stationnement) du lundi au vendredi et en tout temps les fins de semaine. Au-delà du maximum de 2 h, l'utilisateur basculera automatiquement sur la tarification habituelle du stationnement du Complexe Desjardins, les promotions en cours demeurant applicables.

En plus des quelque 1 000 places de stationnement disponibles au Complexe Desjardins, l'offre inclut également : 10 places identifiées pour véhicules électriques (Circuit électrique); 4 places identifiées pour les véhicules électriques de Communauto, et 220 espaces pour vélos.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un nouveau partenaire avec le Complexe Desjardins afin de poursuivre la mutualisation de l'offre de stationnement privée du centre-ville, tout en continuant de soutenir activement la mobilité des Montréalaises et Montréalais », a souligné M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence. « La situation actuelle n'est pas idéale pour encourager et faciliter les déplacements vers le centre-ville, mais nos efforts, conjointement avec ceux déployés par la Ville de Montréal, visent aussi à soutenir l'activité économique, appuyer les commerçants, incluant la centaine de commerces ayant élu domicile au Complexe Desjardins, et faciliter l'accès aux artères commerciales - surtout à l'approche de la période des Fêtes qui sera névralgique pour beaucoup de commerçants cette année. »

« En tant qu'acteur économique majeur du centre-ville de Montréal, nous sommes particulièrement heureux de participer au projet pilote P$ Montréal centre-ville et d'être partie prenante des efforts visant à faciliter les déplacements des visiteurs vers le centre-ville de Montréal et, du même coup, à offrir un soutien supplémentaire à l'ensemble des commerçants », a indiqué Mme Nathalie Pomerleau, directrice gestion immobilière - Complexe Desjardins.

« Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec le Complexe Desjardins, qui permettra, juste à temps pour la période des Fêtes, de bonifier l'expérience des visiteurs et de faciliter davantage l'accessibilité des stationnements au centre-ville. Cet outil s'ajoute aux autres mesures que nous avons annoncées, incluant la gratuité des stationnements tarifés sur rue, les samedis et dimanches, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal du 14 novembre au 31 décembre. Nous avons la ferme volonté de tout mettre en œuvre pour soutenir l'économie montréalaise et de faciliter la vie des Montréalaises et des Montréalais en vue de la période des Fêtes qui sera cruciale pour nos commerçants », a déclaré M. Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

P$ Montréal Centre-Ville - retour sur les fonctionnalités

Afin de mieux identifier l'offre globale du stationnement au centre-ville, et tel qu'annoncé en septembre dernier lors du lancement au public, l'Agence poursuit le développement de sa nouvelle version de son application mobile, appelée P$ Montréal Centre-Ville pour le projet pilote, à laquelle est intégrée une nouveauté principale : plusieurs stationnements privés de ce secteur situés à proximité de la rue Sainte-Catherine seront désormais identifiés, géolocalisés sur une carte et seront facilement accessibles à travers l'application.

Grâce à P$ Montréal Centre-Ville, l'utilisateur peut :

S'y connecter avec les mêmes identifiants que P$ Service mobile;

Visualiser l'offre en stationnement de l'Agence de mobilité durable et de ses partenaires, sa localisation sur une carte et les tarifs applicables selon le secteur;

Planifier ses trajets;

Utiliser l'outil de navigation pour se rendre à destination;

Profiter du prix du stationnement tarifé sur rue en terrains/garages participants (entre 11 h et 21h, tous les jours de la semaine; en tout temps les fins de semaine).

L'application est disponible et peut être téléchargée dès maintenant, soit dans la boutique Apple Store ou dans celle de Google Play . L'Agence s'est associée à Passport pour créer et propulser l'application.

Mobilité, mobilisation et soutien à l'activité économique et aux citoyens

En plus du projet P$ Montréal Centre-Ville, la Ville a annoncé plusieurs mesures mises en place pour le temps des Fêtes et qui incluent, entre autres, la gratuité des stationnements tarifés sur rue, les samedis et dimanches, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal - du 14 novembre au 31 décembre.

Rappelons que l'Agence a également mis en œuvre un projet pilote afin de soutenir la mobilité au centre-ville de Montréal, en collaboration avec Communauto, pour faciliter l'accès des voitures en libre-service aux espaces de stationnement tarifés. À ceci s'ajoute le projet en cours avec Vélo-Transit et Jalon, qui permet aux cyclistes de stationner de manière sécuritaire leurs vélos dans le centre-ville de la métropole, et ce tant que la météo le permettra, grâce à des casiers sécurisés, accessibles gratuitement à tous les cyclistes (localisés au 950, rue Notre-Dame Ouest). Ces différents projets s'ajoutent à l'ensemble des mesures et initiatives déjà déployées par la Ville de Montréal pour soutenir l'activité économique au centre-ville, ses commerçants et faciliter la vie des citoyens.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle contribue par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine. Entre autres, l'Agence travaille à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

À propos du Complexe Desjardins

Depuis plus de quatre décennies, le COMPLEXE DESJARDINS bat au rythme d'une activité humaine remarquable. Trois tours à bureaux ainsi que 110 boutiques et restaurants y ceinturent une grande place publique, où quelque 200 évènements variés sont présentés annuellement. Sis au carrefour du centre-ville, du réseau souterrain et du Quartier des spectacles de Montréal, il figure parmi les plus importants immeubles multifonctionnels de la métropole et l'un des plus fréquentés.

