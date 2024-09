Nouveau partenariat fondateur entre la Société du parc Jean-Drapeau et la Sépaq

MONTRÉAL, le 14 sept. 2024 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau et la Sépaq unissent leurs forces pour lancer une expérience unique de camping urbain collaboratif, entre les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame du parc Jean-Drapeau et le Parc national des Iles-de-Boucherville. Ce partenariat structurant a comme objectif d'initier une clientèle urbaine aux richesses naturelles et aux activités de plein air offertes par les deux parcs.

Sans utiliser de voiture et à seulement cinq minutes en métro du centre-ville de Montréal, une vingtaine de familles se donnent rendez-vous au parc Jean-Drapeau du 13 au 15 septembre pour vivre un week-end de découvertes inédites dans la nature, tout en bénéficiant des installations sportives qu'offrent le parc Jean-Drapeau. Une programmation sur trois jours permet aux familles de profiter de la plage, d'y faire du pédalo et du kayak, de jouer au volleyball, de s'initier à l'escalade, de déguster un BBQ en assistant à un spectacle musical, tout en parcourant le Parc dans une navette électrique.

Les familles peuvent expérimenter une croisière avec navette fluviale sur les eaux du majestueux fleuve St-Laurent pour se rendre au Parc national des Iles-de-Boucherville pour leur initiation au camping et d'autres activités offertes sur mesure comme une balade en rabaska, à vélo, de la randonnée et la présence de conteurs autour de feux en soirée.

« L'accès au plein air et aux activités qu'il est possible d'y pratiquer est une excellente prémisse de départ pour l'adoption d'un mode de vie sain et actif », souligne Isabelle Charest, Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. « Nous sommes donc heureux, au gouvernement, de soutenir ce genre de projet, qui a le mérite de cibler les familles urbaines. Bon weekend à tous! »

« Nous sommes ravis d'accueillir des familles, qui pourront bénéficier des activités offertes au parc Jean-Drapeau toute la fin de semaine. Le parc est un endroit incontournable pour s'initier à des activités sportives, culturelles et de plein air à Montréal. Nous espérons qu'elles pourront profiter des lieux nouvellement aménagés, dont l'abri pique-nique ainsi que des installations de la Sépaq, qui sauront les accueillir pour les nuitées au Parc national des Iles-de-Boucherville. Nous souhaitons une fin de semaine magique à l'ensemble des participantes et des participants », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, responsable des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat structurant avec la Sépaq qui permet d'unir les forces de deux organisations incontournables en termes d'offres de plein air. Ce partenariat permet de faire vivre à une nouvelle clientèle des expériences incroyables dans la nature et de faire rayonner les installations exceptionnelles qu'offrent le parc Jean-Drapeau, ainsi que de s'initier au camping, sans même devoir utiliser une voiture », ajoute Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau.

« Nous sommes heureux d'établir un partenariat fondateur avec le parc Jean-Drapeau, pour consolider une expérience unique de camping urbain collaboratif entre les îles. La population québécoise a toutes les raisons d'être fière de la beauté saisissante de ses parcs nationaux et nous souhaitons en faire profiter pleinement au plus grand nombre de personnes possible. Nous remercions toutes les équipes et les partenaires impliqués, dont Hike Mtl qui s'est imposé comme le choix idéal pour rejoindre une clientèle urbaine non initiée au camping », conclut Martin Soucy, président directeur-général de la Sépaq.

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui célèbre cette année son 150e anniversaire, présenté par Loto-Québec. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

