Nouveau partenariat avec la SHDM pour le projet pilote P$ Montréal Centre-Ville

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable (l'« Agence »), en collaboration avec la Ville de Montréal, est heureuse d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) et l'ajout de son immeuble l'Îlot Balmoral au projet pilote P$ Montréal Centre-Ville . Cette initiative permet aux visiteurs du centre-ville de profiter de l'offre de différents stationnements privés existants et ainsi de réduire le temps de recherche d'une place de stationnement.

Ainsi, à compter du 1er mars 2021, ce nouveau partenariat permettra aux utilisateurs de l'application, de même qu'à tout automobiliste cherchant à se stationner dans le secteur du Quartier des spectacles, de bénéficier des mêmes tarifs que le stationnement sur la rue Sainte-Catherine Ouest à l'intérieur du stationnement de l'immeuble Îlot Balmoral, disposant de 186 places, et qui se trouve à l'intersection du boulevard de Maisonneuve et de la rue de Bleury, aux abords de la Place des Festivals.

Les utilisateurs bénéficieront automatiquement du tarif réduit pendant deux heures, sans aucune action supplémentaire de leur part, simplement en se présentant à l'entrée du stationnement, soit par l'entrée de la rue Mayor. Le tarif de la rue est disponible dans ce stationnement participant entre 11 h et 21 h (heure d'entrée dans le stationnement) du lundi au vendredi et en tout temps les fins de semaine. Au-delà du maximum de 2 heures, l'utilisateur basculera sur la tarification habituelle du stationnement de l'immeuble l'Îlot Balmoral

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la SHDM en tant que nouveau partenaire du projet », a souligné Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence. « Malgré le contexte actuel, nous sommes confiants que l'achalandage sera graduellement au rendez-vous au centre-ville dans les mois à venir et que l'élargissement de l'offre en stationnement sera un levier additionnel pour encourager et faciliter les déplacements vers le centre-ville, conjointement avec les initiatives déployées par la Ville de Montréal en ce sens, et contribuer aux efforts de relance de l'activité économique. Ce troisième partenariat - et cinquième stationnement participant - vient bonifier, entre autres par son emplacement de choix au cœur du Quartier des spectacles, l'offre de stationnement au centre-ville, tout en faisant la démonstration de l'attrait et de la pertinence de poursuivre la mutualisation de stationnements privés du centre-ville. »

« Nous sommes toujours à l'affût de projets de partenariat pour réaliser notre mission de développement économique et social. En collaboration avec l'Agence de mobilité durable, la SHDM contribue à faciliter les déplacements des Montréalais en centre-ville et ainsi participe à revitaliser le secteur », a indiqué Nancy Shoiry, directrice générale de la SHDM.

« Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec la Société d'habitation et de développement de Montréal, qui permettra de bonifier l'expérience des visiteurs et de faciliter davantage l'accessibilité des stationnements au centre-ville. Cet outil s'ajoute aux autres mesures que nous avons annoncées, dont la gratuité des stationnements tarifés sur rue au centre-ville, les vendredis dès 18 h et les fins de semaine, qui vient d'ailleurs d'être prolongée pour tout le mois de mars. Nous avons la ferme volonté de tout mettre en œuvre pour soutenir l'économie montréalaise et faciliter la vie des Montréalaises et des Montréalais », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'application peut être téléchargée, soit dans la boutique Apple Store ou dans celle de Google Play . L'Agence s'est associée à Passport pour créer et propulser l'application.

Pour plus de renseignements sur le projet ou sur les fonctionnalités de l'application, visitez : www.agencemobilitedurable.ca

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle vise par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine. Entre autres, l'Agence travaille à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

www.agencemobilitedurable.ca

À propos de la SHDM

Que l'on parle d'habitation abordable, de mixité sociale, de projets à vocation communautaire, de grands développements culturels ou institutionnels, de revitalisation de quartiers déstructurés ou de mise en valeur de bâtiments patrimoniaux, la SHDM est un acteur majeur pour la réalisation des projets de développement immobilier structurants. Mandataire de la Ville de Montréal, c'est aussi un gestionnaire responsable qui administre et entretient un parc immobilier aussi important que diversifié et qui compte parmi les atouts de Montréal.

www.shdm.org

