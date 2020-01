Nouveau MOOC de l'Université TÉLUQ : Découvrez la gestion

QUÉBEC, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Un nouveau cours en ligne ouvert et massif (CLOM ou MOOC) sera offert à l'Université TÉLUQ à compter du 15 mars 2020. Le cours Découvrez la gestion s'adresse à tous ceux et celles qui souhaitent connaître les concepts de base en gestion et les différentes fonctions de ce vaste domaine : management, marketing, finance, comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion des technologies de l'information, gestion des opérations et de la production.

Développé sous la direction des professeurs Sabrina Hombourger-Barès et Patrick Pelletier, de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ, ce cours orientera les personnes intéressées par la gestion vers la fonction ou la formation qui leur convient.

Le contenu pédagogique repose essentiellement sur l'étude d'une entreprise fictive, dont les aléas illustrent les concepts théoriques abordés par les professeurs des différentes disciplines. La professeure Sabrina Hombourger-Barès précise à ce sujet : « Placé en immersion, l'apprenant bénéficie de regards croisés qui lui permettent d'avoir à la fois une vision globale de la gestion, mais aussi de comprendre les interactions entre les différentes fonctions ».

Selon le professeur Patrick Pelletier, « ce cours est innovant à plusieurs titres : fruit d'une collaboration interdisciplinaire de près de 30 personnes, il illustre l'expertise pédagogique de l'Université TÉLUQ en formation universitaire à distance ».

On peut s'inscrire à ce cours dès maintenant. Le contenu est gratuit, accessible à tous, et adapté aux personnes en situation de handicap. Une fois le cours terminé, une attestation de participation officielle est délivrée.

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

