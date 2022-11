Nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie : Revenu Québec amorcera sous peu les premiers versements

QUÉBEC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec amorcera d'ici le début du mois de décembre la distribution des montants ponctuels versés par le gouvernement provincial pour aider les Québécois et Québécoises à faire face à un taux d'inflation plus élevé que prévu. Il finalise actuellement les derniers préparatifs visant à verser les sommes prévues.

Tel qu'annoncé précédemment, Revenu Québec débutera les versements de l'aide financière à plus de 6,5 millions de contribuables et ce dès décembre.

Les personnes qui ont un revenu net de 50 000 $ ou moins recevront une aide ponctuelle de 600 $, tandis que celles dont le revenu net se situe entre 50 000 $ et 100 000 $ auront droit à un montant minimal de 400 $. Les personnes dont le revenu net varie entre 100 000 $ et 104 000 $ recevront un montant moindre, établi en fonction de leur revenu.

Ce nouveau montant ponctuel non imposable sera basé selon le revenu de l'année 2021, et Revenu Québec le versera automatiquement par dépôt direct ou par chèque aux personnes qui auront transmis leur déclaration de revenus de 2021. Les citoyens et citoyennes n'ont pas à faire de démarche pour obtenir l'aide financière.

Les contribuables qui n'ont pas encore produit leur déclaration de revenus de 2021 ont jusqu'au 30 juin 2023 pour le faire et ainsi profiter de cette nouvelle mesure. Les personnes qui bénéficiaient de l'aide financière de dernier recours au 31 décembre 2021 et qui bénéficient du versement automatique de la composante relative à la TVQ du crédit d'impôt pour solidarité n'ont pas à produire de déclaration de revenus pour être admissibles à cette mesure.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet. Les personnes concernées peuvent aussi avoir accès à toutes leurs informations, comme par exemple la date de leur versement, dans leur espace personnalisé Mon Dossier.

Attention aux messages frauduleux!

Revenu Québec invite par ailleurs les citoyens et citoyennes à la prudence. Des textos et des courriels frauduleux circulent actuellement, faisant miroiter la possibilité d'obtenir un versement de 400 $ à 600 $. En aucun temps, Revenu Québec n'offre des remboursements ou des versements de cette façon. Ces messages constituent des tentatives de fraude, et Revenu Québec appelle à la vigilance, car la protection et la sécurité de l'information sont une priorité.

Au cours des prochaines semaines, Revenu Québec procédera à une campagne de sensibilisation pour rappeler à la population qu'elle doit redoubler de vigilance face à ce genre de stratagème.

Il est possible d'en apprendre plus sur nos façons de communiquer avec nos clientèles en consultant notre site Internet.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

