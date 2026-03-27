BEIJING, Le 27 mars 2026 /CNW/ - Le 26 mars, la société Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd., une coentreprise créée par FOTON MOTOR et COSCO SHIPPING, a été officiellement inaugurée. Au même moment, le navire roulier a été livré, et la première commande d'exportation à grande échelle de 600 camionnettes FOTON a mis le cap sur le marché sud-américain. Cela marque la mise en place officielle par FOTON MOTOR d'un système mondial de chaîne d'approvisionnement maritime indépendant et maîtrisé, accélérant ainsi sa transition d'une simple exportation de produits vers une expansion mondiale fondée sur un système intégré.

En tant que marque qui s'est classée au premier rang des ventes à l'étranger parmi les marques chinoises de véhicules commerciaux pendant 15 années consécutives, FOTON MOTOR a enregistré 164 500 ventes de véhicules à l'étranger en 2025, avec des ventes cumulatives à l'étranger dépassant 1,25 million d'unités. Ses activités couvrent maintenant plus de 140 pays et régions à l'échelle mondiale. Dans le contexte de la volatilité du commerce mondial et des incertitudes qui en découlent quant aux taux de fret et aux calendriers de livraison, la coentreprise est positionnée comme un partenariat stratégique à long terme fondé sur des intérêts communs. En intégrant les ressources maritimes mondiales de COSCO SHIPPING au volume d'exportation de FOTON MOTOR, les deux parties obtiendront des forces complémentaires et des avantages mutuels.

En sécurisant sa capacité d'expédition de base, FOTON MOTOR aura accès à des services de logistique maritime personnalisés pour des véhicules complets et des pièces KD, ce qui créera trois grands avantages en matière de fiabilité de livraison, de contrôle des coûts et de planification stratégique, et renforcera davantage la base de la chaîne d'approvisionnement pour son développement mondial.

Zhu Youfu, vice-président de FOTON MOTOR, a déclaré que l'établissement de la coentreprise était un choix inévitable, car les activités de l'entreprise à l'étranger ont atteint leur envergure actuelle. Zhang Chi, directeur général adjoint de COSCO SHIPPING, a souligné que la coopération établirait une nouvelle référence en matière de synergie entre les industries automobile et maritime.

Cette intégration poussée du modèle « constructeur automobile + transport » assure non seulement un solide soutien à la stratégie de mondialisation de FOTON MOTOR, mais offre également un modèle reproductible et novateur aux entreprises automobiles chinoises qui prennent de l'expansion à l'étranger.

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SOURCE FOTON MOTOR

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