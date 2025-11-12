PÉKIN, 12 novembre 2025 /CNW/ - Le 9 novembre, FOTON Motor a tenu sa conférence mondiale des partenaires 2026 à Pékin sur le thème « DRIVE TO GREAT ». L'événement a rassemblé plus de 2 000 participants venus de plus de 140 pays pour assister aux avancées majeures de FOTON en matière d'innovation et de stratégie produit, démontrant ainsi son engagement à conduire la transformation du secteur grâce à des solutions écologiques et intelligentes.

GALAXUS : redéfinir les camions lourds

FOTON a lancé sa nouvelle plateforme de camions lourds, GALAXUS, qui ouvre une nouvelle ère pour la logistique intelligente. Cette plateforme présente des solutions multi-énergies, notamment le carburant, l'électricité, l'hydrogène, le gaz et l'hybride, fondées sur huit valeurs fondamentales. Elle dispose d'une architecture dédiée aux nouvelles énergies avec plus de 90 technologies développées en interne. Ses points forts comprennent un système d'entraînement électrique avec un rendement maximal de 97,5 %, une recharge de l'ordre du mégawatt et une amélioration globale du rendement énergétique de 7 %. Son système de conduite intelligent, validé sur plus de 2 millions de kilomètres, prend en charge l'évolution de l'autonomie de L2 à L4. La gamme GALAXUS, qui comprend les modèles R9, R5 et D3, est adaptée à divers scénarios logistiques tels que le transport longue distance et la livraison express.

DAYSTAR : l'avenir des camions légers électriques

Pour répondre aux besoins de la logistique urbaine, FOTON a dévoilé sa première plateforme de camions légers entièrement électriques, DAYSTAR. Développée à partir d'une connaissance approfondie des utilisateurs, elle relève des défis majeurs tels que la difficulté de recharge et le coût total de possession élevé. La plateforme introduit une architecture haute tension de 800 V, des contrôleurs en carbure de silicium et des moteurs refroidis à l'huile, ce qui permet d'améliorer de 20 % l'efficacité énergétique globale. Elle se caractérise également par une cabine inspirée des voitures particulières, des mises à jour à distance pour l'ensemble du véhicule et a été testée sur plus de 6 millions de kilomètres pour une fiabilité supérieure.

Innovations pour le dernier kilomètre et les fourgonnettes

Pour la logistique du dernier kilomètre, FOTON a lancé le mini-camion de nouvelle génération, Wonder Plus. Il présente une capacité de charge utile exceptionnelle, la benne la plus longue et la plus large de sa catégorie, ainsi qu'une suspension à double triangulation pour un confort et une maniabilité améliorés.

De plus, FOTON a présenté la première plateforme exclusive au monde pour fourgonnettes à énergie nouvelle, CAVAN C1. Axée sur les normes mondiales et une conception entièrement électrique, elle est équipée d'une batterie haute sécurité développée en interne, atteint un rendement maximal de plus de 93,5 % et prend en charge une recharge rapide 2,2C permettant d'atteindre une autonomie de 100 km en 10 minutes.

Grâce à cette gamme complète de produits à énergie nouvelle, FOTON démontre sa force systématique et sa vision avant-gardiste. Suite au déploiement complet de ses produits et à un écosystème mondial en constante évolution, FOTON consolide son leadership et insuffle une puissante « force chinoise » dans l'industrie mondiale de la logistique des énergies nouvelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820975/20251112145328_6235_181.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820976/20251112145315_6234_181.jpg

SOURCE Foton Motor

PERSONNE-RESSOURCE : yu wang [email protected]