S'ancrer dans notre stratégie mondiale et viser de nouveaux sommets en matière de développement

À l'heure actuelle, l'intelligence industrielle, la numérisation et la connectivité stimulent le développement rapide de l'industrie automobile chinoise. Dans ce processus, les énergies nouvelles et la conduite intelligente sont devenues des avantages concurrentiels de base pour le secteur automobile chinois. À ce moment charnière de la transformation de l'industrie mondiale des véhicules commerciaux, FOTON Motor participe activement à la concurrence mondiale grâce à une nouvelle vision stratégique. Chang Rui, président du conseil d'administration de FOTON Motor, a présenté officiellement lors de la conférence le rapport sur la stratégie mondiale de FOTON, qui décrit des objectifs mondiaux et perspectives mondiales limpides : « D'ici 2030, les véhicules à énergie nouvelle représenteront plus de 50 % de notre gamme de produits, les ventes à l'étranger dépasseront 300 000 unités, et nous construirons une entreprise de véhicules commerciaux de classe mondiale appuyée par des concepts, des processus de fabrication et des expériences de qualité de pointe. »

Pour atteindre cet objectif, FOTON Motor accélérera ses investissements industriels à l'étranger. Au cours des cinq prochaines années, l'entreprise prévoit de construire plus de 10 bases industrielles en Thaïlande, en Indonésie, en Afrique du Sud, au Brésil, au Mexique, en Arabie saoudite, au sein de l'Union européenne et dans d'autres régions clés. FOTON établira également un écosystème couvrant les pièces, les véhicules usagés, la gestion de parcs de véhicules et d'autres services connexes. L'entreprise continuera d'optimiser sa gamme de produits, de stimuler les synergies entre les ventes directes et la distribution, et de construire un système de qualité de classe mondiale. Ces efforts amélioreront la capacité concurrentielle des produits et la satisfaction de la clientèle, ouvrant la voie à une entreprise de véhicules commerciaux de calibre mondial.

Approfondir la coopération régionale et étendre nos activités aux marchés émergents

Le parcours de FOTON Motor de la Chine vers le monde a toujours été guidé par une vision mondiale axée sur l'ouverture, la collaboration et une culture approfondie du marché. Dans ce paysage mondial en plein essor, FOTON démontre non seulement les solides capacités de fabrication de la Chine, mais souligne également le sens des responsabilités et de l'engagement des entreprises chinoises sur la scène mondiale.

Le Brésil et l'Afrique du Sud, en tant que marchés émergents dynamiques, sont des piliers stratégiques essentiels de l'expansion mondiale de FOTON. Lors de la conférence, Victor Queiroz, représentant en chef d'ApexBrasil dans la région Asie-Pacifique, et Mogamat Mahdi Basadien, chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud à Beijing, ont tous deux prononcé des discours exprimant leur soutien envers l'approfondissement de la collaboration de FOTON et l'investissement continu dans leurs régions respectives.

Dans son discours, Victor Queiroz, représentant en chef d'ApexBrasil pour la région Asie-Pacifique, a souligné les progrès importants de FOTON Motor sur le marché brésilien au cours des dernières années. Il a souligné que l'usine de FOTON dans le sud du Brésil a réussi à produire localement le premier camion léger, le tout nouveau « Aumark », marquant une étape clé dans la localisation des marques chinoises de véhicules commerciaux au Brésil. M. Victor a également souligné que le gouvernement brésilien fait la promotion d'initiatives comme le « nouveau plan industriel (NOVA INDÚSTRIA) » et le « plan pour la mobilité et l'innovation vertes (MOVER) », qui mettent l'accent sur les technologies vertes et les véhicules à énergie nouvelle. Ces plans encouragent les entreprises à accroître leurs investissements dans la décarbonisation, l'innovation et l'électrification, en se conformant étroitement à la stratégie de FOTON en matière de transport durable. La Brazilian Export and Investment Promotion Agency continuera de soutenir le développement localisé de FOTON dans des domaines comme les véhicules à énergie nouvelle et la fabrication intelligente, faisant progresser de concert la coopération entre la Chine et le Brésil vers une nouvelle étape.

Mogamat Mahdi Basadien, chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud à Beijing, a déclaré que l'usine d'assemblage locale de FOTON en Afrique du Sud est l'un des projets d'investissement automobile les plus importants du pays depuis près de quatre décennies. Il a souligné que cette réalisation témoigne de l'amélioration de la coopération économique entre la Chine et l'Afrique du Sud, fondée sur la confiance mutuelle et le développement commun. Le lancement réussi de la première camionnette assemblée localement de FOTON en septembre 2025 marque une étape historique, non seulement pour FOTON, qui devient ainsi la première marque chinoise à réaliser une production locale de véhicules en pièces détachées en Afrique du Sud, mais aussi pour l'Afrique du Sud, renforçant la position du pays en tant que centre de fabrication régional en Afrique. M. Basadien a souligné : « Le gouvernement sud-africain accueille favorablement le plan phare de FOTON visant à positionner l'Afrique du Sud en tant que centre régional pour l'Afrique. Nous sommes impatients d'approfondir la coopération dans des domaines comme la localisation des pièces, la recherche et le développement de véhicules à énergie nouvelle, le transfert de technologies et le commerce régional, en travaillant ensemble pour promouvoir le développement durable et inclusif sur tout le continent africain. »

À l'avenir, FOTON Motor continuera de renforcer ses systèmes localisés de production et de service localisés, en fournissant des produits et des technologies mieux adaptés aux besoins du marché local. L'entreprise contribuera au développement du marché et appuiera activement la coopération économique et commerciale régionale, de même que la modernisation industrielle.

Innovation de pointe en matière de produits, début d'un nouveau chapitre mondial

Abordant les tendances du marché mondial des véhicules commerciaux, la feuille de route technologique future de FOTON Motor et la planification des produits, Lu Zhenghua, vice-président directeur de FOTON Motor, a déclaré lors de la conférence : « L'industrie chinoise des véhicules commerciaux passe rapidement du statut de " participant au marché " à celui de " chef de file mondial de la technologie ". Les trois tendances clés d'aujourd'hui sont l'augmentation rapide de la percée des véhicules à énergie nouvelle, le développement accéléré de la technologie intelligente et la coexistence de multiples voies d'approvisionnement énergétique. » FOTON Motor est étroitement aligné sur ces tendances et a établi une orientation stratégique axée sur « l'internationalisation, les énergies nouvelles et les renseignements ». L'entreprise s'engage à adopter une approche à plusieurs volets appuyée par des technologies de carburant entièrement électrique, hybride et à hydrogène. En ce qui concerne les nouvelles énergies, le système IECO trois-en-un développé par FOTON a été soumis à de nombreux tests extrêmes, le moteur électrique atteignant une efficacité maximale de 97,7 %. La technologie hybride couvre 12 cas d'utilisation typiques, et le parc de démonstration de piles à hydrogène a atteint 3 600 unités. En matière de conduite intelligente, la technologie HWP de FOTON réduit efficacement la fatigue des conducteurs, tandis que le poste de conduite intelligent, alimenté par l'IA, transforme le véhicule en une « plateforme de productivité mobile ». Sur le plan des produits, FOTON a mis au point des plateformes dédiées aux véhicules à énergie nouvelle tout en continuant à reproduire les plateformes traditionnelles, créant ainsi une gamme de produits concurrentiels sur le marché mondial.

Sous la direction de sa stratégie globale en matière de renseignements, le vice-président et porte-parole de FOTON Motor, M. Liu Xuguang, a souligné dans son rapport sur la stratégie de l'écosystème du marché secondaire : « En s'appuyant sur la stratégie de l'écosystème post-commercialisation de FOTON, l'entreprise saisit les occasions de croissance rapide dans le secteur du marché secondaire en Chine. FOTON crée des avantages concurrentiels différenciés en se concentrant sur les véhicules et le système télématique FOTON, et en stimulant la numérisation complète et le développement de l'écosystème dans l'ensemble de ses activités. » À l'heure actuelle, la plateforme du système télématique de FOTON a connecté des données provenant de plus de 3,16 millions de véhicules et dessert plus de 4 500 entreprises de logistique. Faisant appel à des fonctions comme la planification intelligente, le diagnostic à distance et l'analyse du comportement du conducteur, FOTON a réalisé une amélioration de l'efficacité opérationnelle de 10 % et une réduction du risque d'accident de 40 %. Dans des domaines comme la location, l'entretien et la réparation de véhicules usagés, FOTON renforce les synergies entre les canaux et les plateformes, élargit son réseau de bornes de recharge et fait la promotion de services à valeur ajoutée en matière de données. Sur la scène internationale, FOTON élargit activement ses plateformes numériques et ses réseaux de renouvellement de l'énergie, améliorant ses réseaux de distribution de pièces et soutenant les concessionnaires dans le développement d'entreprises de véhicules usagés et de location. L'entreprise construit continuellement un écosystème mondial de services pour les véhicules, devenant progressivement une entreprise de véhicules commerciaux de classe mondiale.

Des objectifs ambitieux appuyés par une voie claire et un soutien solide. Lors de la conférence, le vice-président de FOTON Motor et président de FOTON International, Fu Jun, a fourni une description détaillée du plan de travail en matière d'affaires internationales 2026 de l'entreprise. Il a notamment déclaré : « D'ici 2026, FOTON vise à atteindre 200 000 unités de ventes à l'étranger, avec une croissance de plus de 70 % des camions lourds, le double des ventes d'autobus et une croissance continue des véhicules utilitaires légers. Nous prévoyons également d'établir huit marchés avec plus de 10 000 unités chacun. » FOTON accélérera son aménagement industriel et stimulera l'innovation dans les modèles de marketing, en mettant fortement l'accent sur la promotion de nouveaux produits et de véhicules à énergie nouvelle. L'entreprise collaborera avec des partenaires mondiaux pour écrire un nouveau chapitre de « Drive to Great ».

Afin de reconnaître les partenaires exceptionnels qui ont contribué de façon importante au parcours de développement mondial de FOTON, FOTON Motor a remis plus de 10 prix, dont le prix « Excellence in New Product Promotion », le prix « Pioneer in New Energy Promotion », le prix « Excellence in Service & Parts », le prix « Excellence in Aftermarket », le prestigieux prix « Honorary Fleet Customer » et le prix « Best Rising Star », entre autres.

En tant qu'entreprise de premier plan dans l'industrie chinoise des véhicules commerciaux, FOTON Motor a utilisé ce lancement stratégique comme un tremplin, avec l'innovation des produits comme principal moteur. L'entreprise offre non seulement des solutions ultimes qui sont « plus écoénergétiques, avec une plus longue portée, une plus grande intelligence et une sécurité améliorée », mais elle stimule également la transformation accélérée de l'industrie vers les technologies vertes et intelligentes. À l'avenir, grâce à la mise en œuvre complète de sa nouvelle stratégie et de ses nouveaux produits, FOTON renforcera sa position sur le marché mondial et injectera une forte « puissance chinoise » dans le développement de la logistique mondiale des nouvelles énergies.

