PÉKIN, 28 avril 2026 /CNW/ - FOTON Motor a officiellement lancé sa première JOURNÉE DE LA MARQUE FOTON le 22 avril à Pékin, réunissant des représentants des médias et des concessionnaires d'Europe, des Amériques et de l'Asie du Sud-Est. L'événement comprenait des visites guidées de l'usine, des essais routiers et un dîner de gala du 30e anniversaire au pied de la Grande muraille de Badaling.

Fabrication intelligente et expérience des produits

La délégation a visité l'usine FOTON Cummins, le X Laboratory et l'usine FOTON Bus Global Center, avec leurs lignes de production de moteurs intelligents et leurs postes de travail optimisés par l'IA. L'après-midi, un essai routier a mis à l'honneur la gamme complète de FOTON, qui couvre les camions lourds, les camions légers, les mini-camions, les fourgonnettes, les camionnettes et les nouveaux véhicules énergétiques.

Trente ans de « Volonté d'exceller »

Lors du gala de la Grande Muraille, le président de FOTON International, Wu Zongtian, a souligné la philosophie « Volonté d'exceller » de l'entreprise. Dong Shuxing, vice-président, a passé en revue la croissance de FOTON, qui possédait à l'origine un camion léger et qui est aujourd'hui présent dans plus de 140 pays. Il a réitéré la stratégie de « mondialisation exhaustive » et annoncé l'objectif « GREEN 3030 » : 300 000 ventes à l'étranger d'ici 2030, les véhicules à énergie nouvelle représentant 30%. Au cours des cinq prochaines années, FOTON prévoit établir des bases industrielles en Indonésie, en Afrique du Sud, au Mexique, en Arabie saoudite, en Europe et dans d'autres régions, accélérant le passage de l'exportation de produits à la technologie, aux normes et à la collaboration complète de la chaîne de valeur.

Lancement de quatre nouveaux produits

FOTON a dévoilé quatre tout nouveaux modèles : le GALAXUS redéfinit la logistique longue distance avec un confort et une efficacité supérieurs ; le DAYSTAR offre une polyvalence optimale pour le fret interurbain ; l'eVIEW CONNECT entièrement électrique déclenche une révolution de l'efficacité pour la mobilité urbaine de marchandises ; l'AUV Smart Bus dirige la transformation de la microcirculation urbaine grâce à sa sécurité, son efficacité, son confort et ses caractéristiques intelligentes.

Lancement de l'expédition mondiale

FOTON a officiellement lancé l'« expédition mondiale FOTON GALAXUS ». Partant de Pékin, le premier arrêt est le Mexique, suivi de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, pour se terminer au Salon de l'auto de Hanovre. Une cérémonie du drapeau a marqué le départ de l'équipe de pionniers d'Amérique latine.

Du haut de ses 30 ans d'histoire, FOTON Motor vise à devenir un partenaire mondial de confiance dans les solutions de véhicules commerciaux écologiques et intelligents.

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SOURCE FOTON MOTOR

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