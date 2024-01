Nouveau mode de gouvernance à l'AQCPE : une codirection générale

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) annonce aujourd'hui que Xavier de Gaillande et Marie-Claude Lemieux prennent la barre de la codirection générale dès maintenant. Ce changement fait suite à la démission récente de M. Sandro Di Cori du poste de directeur général.

Codirection et visions complémentaires

Xavier de Gaillande et Marie-Claude Lemieux sont de véritables piliers à l'AQCPE et ils y travaillent avec rigueur et engagement depuis respectivement 18 ans et 8 ans. Le conseil d'administration est convaincu que cette nouvelle organisation sera bénéfique pour l'ensemble de ses membres. M. de Gaillande sera responsable du volet des opérations et Marie-Claude Lemieux prendra sous son aile l'entièreté du volet des représentations politiques et publiques.

Nomination de deux directrices générales adjointes

En cohérence avec cette nouvelle vision de codirection de l'AQCPE, Magali Crevier et Geneviève Blanchard sont nommées directrices générales adjointes, en appui respectivement à M. de Gaillande et Mme Lemieux. Aligné sur les valeurs prônées par l'AQCPE, ce modèle de direction permettra d'appuyer la prise de décision sur une diversité d'expertises et une vision encore plus élargie des défis dans le réseau de la petite enfance.

Citations

« Je suis emballé par ce nouveau défi et je vais poursuivre mon engagement auprès du réseau des CPE/BC. De grands défis nous attendent, mais je suis confiant que nous saurons les relever tous ensemble. C'est un véritable honneur d'être à la codirection d'une association qui souhaite toujours se dépasser pour ses membres. Je tiens à remercier le conseil d'administration pour leur confiance. » Xavier de Gaillande, codirecteur général à l'AQCPE

« J'ai le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Xavier depuis près de dix ans. Fort de la complémentarité de nos expériences et expertises, nous allons poursuivre l'accompagnement et la représentation du réseau des CPE/BC, à la hauteur du travail exceptionnel qu'ils font au quotidien auprès de chaque tout-petit. » Marie-Claude Lemieux, codirectrice générale à l'AQCPE

« Je joins ma voix à celle du conseil d'administration pour féliciter l'équipe derrière la nouvelle direction. Nous croyons sincèrement que de miser sur des employés qui sont de véritables ancrages à l'AQCPE soit la meilleure des décisions. Avec leurs expertises variées et leur engagement sans faille, ils pourront répondre encore plus efficacement aux besoins du réseau. Nous sommes convaincus que le réseau appréciera cette nouvelle façon de faire, qui nous permettra d'avoir à la fois un regard vaste et pointu. » Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration à l'AQCPE

Un réseau engagé

L'AQCPE et ses membres seront toujours présents pour démontrer et rappeler l'importance de la qualité des services offerts aux tout-petits et à leurs familles. Nous devons poser comme société, des gestes responsables et cohérents, afin d'offrir ce qu'il y a de mieux aux enfants. Parce qu'après tout, ce sont eux notre priorité.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

