Nouveau mandat et nouvelle image de marque pour Investissement Québec

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Investissement Québec (IQ) a officiellement souligné aujourd'hui la création du nouvel IQ qui vise à faire de la Société un partenaire incontournable offrant des solutions aux entrepreneurs et entreprises dans le but d'accélérer leur croissance. Afin de marquer cette évolution, IQ s'est doté d'une toute nouvelle image de marque moderne et représentative de sa mission élargie.

Le gouvernement du Québec a confié à Investissement Québec un mandat élargi, avec des leviers supplémentaires, des moyens financiers accrus et une équipe renforcée.

Les objectifs de la transformation d'IQ sont clairs:

Accélérer les investissements des entreprises québécoises pour accroître leur productivité.

Favoriser le développement économique des régions.

Alléger les démarches pour les entreprises.

Attirer plus d'investissements et de talents étrangers.

Accroître et diversifier les exportations du Québec.

Pour mener à bien son mandat, IQ a trois priorités : être plus présent et efficace en région, mieux coordonné à l'international et plus enclin à prendre des risques.

En région

Afin de simplifier l'accès pour les entrepreneurs québécois aux nombreuses solutions et programmes qui leur sont offerts, les bureaux régionaux d'Investissement Québec et ceux du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) seront fusionnés afin de regrouper, dans un même lieu, le financement des projets et l'accompagnement des entreprises. La fusion sera effective le 21 mai 2020.

De plus, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) se joindra à IQ. La Société deviendra donc le guichet unique pour les entreprises du Québec, offrant l'accompagnement technologique nécessaire pour stimuler les projets d'innovation, en plus du financement, dans l'ensemble des régions du Québec. Le regroupement du CRIQ et d'IQ sera effectif le 1er avril 2020.

Chaque région administrative sera desservie avec 17 bureaux régionaux auxquels s'ajouteront des antennes locales là où les spécificités géographiques le requièrent.

Des comités de développement seront créés, dans chacune des régions du Québec, chargés d'identifier et de recommander à IQ des projets qui favoriseront le développement économique régional. Ces comités aviseurs seront composés de représentants d'IQ, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, d'organismes de développement économique régional et de représentants du milieu des affaires.

À l'international

Afin d'exploiter le potentiel d'internationalisation des entreprises québécoises, à compter du 23 avril 2020, IQ accueillera l'équipe d'Export Québec, chargée d'appuyer les entreprises en matière d'exportation et de commerce extérieur, en collaboration avec le réseau des bureaux du Québec à l'étranger.

Sur le plan de la prospection d'investissements étrangers, en vue d'assurer une nécessaire cohésion entre tous les acteurs pour le déploiement de stratégies optimales, IQ travaillera en étroite collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Montréal International, Québec International et les différentes organisations régionales d'attraction d'investissements étrangers pour mettre sur pied un comité de coordination.

À l'échelle nationale

Le nouvel IQ sera plus audacieux et prendra davantage de risques. La Société veut concentrer ses efforts à réaliser des projets porteurs dans des secteurs clés de notre économie et à combler les principales carences dans la chaîne de capitaux, par des interventions adaptées à des projets plus risqués.

La Société va contribuer à mettre en place les zones d'innovation prévues dans les politiques économiques du gouvernement et à structurer une chaîne de valeur complète de l'électrification des transports, de l'extraction du minerai à la fabrication de véhicules et au recyclage des batteries.

Nouvelle identité de marque audacieuse

Cette évolution marque un renouveau pour Investissement Québec et la Société se dote d'une nouvelle image de marque.

La nouvelle marque IQ arbore des couleurs vibrantes, un logo renouvelé présentant une courbe symbolisant la croissance et une signature « Créateur de croissance », qui exprime l'ampleur de ses ambitions. Cette nouvelle identité de marque incarne l'audace de prendre davantage de risques dans des secteurs clés de l'économie, d'être un acteur de changement, d'être créatif et proactif.

La nouvelle marque se déclinera pour donner vie aux principales lignes d'affaires de la Société, comme Investissement Québec International, de même qu'aux 17 entités régionales d'IQ qui résulteront de la fusion des bureaux d'IQ et du MEI.

« Investissement Québec sera d'abord à l'écoute des besoins des entrepreneurs et des entreprises et offrira un accès simplifié au plus grand éventail de solutions d'affaires et d'expertise stratégique au Québec. Le nouvel IQ, c'est une nouvelle vision de l'intervention économique de l'État québécois. Nous serons des acteurs de changement et nous ferons bouger l'aiguille en matière de productivité, d'exportations et d'investissements locaux et étrangers. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

