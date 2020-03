Nouveau financement pour l'action climatique accordé aux étudiants en droit de l'Université de Windsor

WINDSOR, ON, le 4 mars 2020 /CNW/ - Les changements climatiques demeurent la question déterminante de notre époque et les villes canadiennes jouent un rôle essentiel pour réduire la pollution par le carbone au pays. Le Canada prend des mesures réelles, concrètes et ambitieuses pour protéger l'environnement et assurer la transition vers une économie plus propre.

Le député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, un financement de 125 000 dollars octroyé à l'Université de Windsor dans le cadre du Fonds d'action pour le climat. Grâce à cet investissement, les étudiants en droit de Windsor organiseront deux conférences visant à mobiliser les jeunes et les bâtisseurs de la collectivité et à les renseigner sur les aspects juridiques et stratégiques de l'atténuation des effets des changements climatiques à l'échelle municipale. Ces conférences aideront les Ontariens à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et à veiller à la mise en œuvre rigoureuse des politiques climatiques de leurs villes.

Le Fonds d'action pour le climat fournit annuellement jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement qui mènent des campagnes de sensibilisation et encouragent d'autres parties à lutter efficacement contre les changements climatiques.

Citations

« Les connaissances et le renforcement des capacités sont des outils importants dans la lutte contre les changements climatiques. L'Université de Windsor permet aux Canadiens d'être des chefs de file et elle exhorte les municipalités du pays à relever le défi et à prendre des mesures avantageuses pour le climat. Alors que nous travaillons à atteindre un objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050, notre gouvernement s'engage à aider les Canadiens de tout le pays à faire la transition vers un avenir plus propre et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les résidents du comté de Windsor-Essex ont été témoins des effets dévastateurs des changements climatiques. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui un financement qui donnera à nos jeunes une belle occasion d'aiguiller les conversations qui se tiennent chez nous sur l'action climatique. De plus, les conférences pourraient bien susciter leur intérêt dans des carrières qui ont des répercussions favorables sur l'environnement et qui visent à trouver des solutions aux défis engendrés par les changements climatiques. »

- Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh

« Nous savons que l'atténuation des effets des changements climatiques à l'échelle municipale est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction du carbone du Canada. Nous sommes très heureux de recevoir ce financement aux fins d'un programme qui donnera aux jeunes et à d'autres membres de nos collectivités locales les outils nécessaires pour collaborer avec les administrations municipales à une action climatique efficace. Grâce à ce programme s'adressant principalement à des étudiants en droit, nous aidons aussi la prochaine génération de juristes et de décideurs politiques à acquérir les compétences utiles pour combattre les changements climatiques ».

- Anneke Smit, Ph. D., professeure associée et directrice du Centre for Cities, faculté de droit de l'Université de Windsor

Faits en bref

Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds d'action pour le climat 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété d'initiatives qui suscitent les discussions et encouragent l'action pour le climat.

