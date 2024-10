SAINT JOHN, NB, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Le secteur des arts de la scène connaîtra une croissance dans le sud du Nouveau-Brunswick et la population bénéficiera de meilleures salles de spectacle grâce à un investissement supplémentaire de 12 millions de dollars dans l'ancien palais de justice de la rue Sydney dans le cadre du programme fédéral Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Ce financement a été annoncé par le député Wayne Long, la mairesse Donna Reardon et Sandra Bell, présidente du conseil d'administration de la Saint John Theatre Company.

Le projet, dont la portée a évolué au cours des cinq dernières années, consiste à remettre en état et à agrandir l'ancien palais de justice patrimonial de la rue Sydney afin de créer un espace artistique moderne, inclusif et accessible. La principale composante de la nouvelle installation sera une salle de 250 places. Il y aura également une salle de spectacle secondaire ainsi que des aires de création, de répétition, de formation et d'administration.

La Saint John Theatre Company a conçu l'espace de manière à ce qu'il puisse devenir la salle principale de l'Atlantic Repertory Company (ARC). Le palais de justice transformé accueillera une série d'événements culturels, tout en offrant aux artistes de théâtre professionnels des occasions indispensables qui leur permettront d'avancer dans leur carrière et en offrant des possibilités de formation aux artistes de théâtre de tous les niveaux. La nouvelle installation est essentielle pour combler le manque actuel d'infrastructures culturelles à Saint John et maximisera les occasions d'améliorer la programmation dans l'intérêt et pour le plaisir des résidents et des visiteurs.

Le financement d'un projet plus modeste pour l'ancien palais de justice de la rue Sydney avait été annoncé en 2019 par Patrimoine canadien et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). Ce nouveau financement permet d'élargir la portée du projet et de tripler la taille de la structure existante.

Citations

« Ce nouvel espace culturel vert et inclusif permettra à Saint John de se démarquer dans le domaine des arts de la scène. Le public aura ainsi accès à un plus grand nombre de spectacles et de pièces de théâtre de grande qualité, et les artistes du sud du Nouveau-Brunswick auront davantage d'occasions de progresser dans leur carrière et de mettre leurs talents en valeur. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville de Saint John est fière de soutenir l'important travail qu'effectue la Saint John Theatre Company pour revitaliser l'ancien palais de justice de la rue Sydney en allouant une contribution de 818 000 $ à la construction d'une nouvelle salle polyvalente de spectacles et d'événements. Cet investissement met en lumière le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement économique et social de notre ville, et permettra d'aménager un lieu dynamique où la créativité pourra s'exprimer et où les membres de la communauté pourront s'épanouir. Nous remercions la SJTC d'avoir assumé l'importante responsabilité de protéger et de restaurer l'architecture et le savoir-faire de ce bâtiment emblématique, de préserver une importante partie du noyau historique de notre ville et d'apporter un sentiment de fierté à la population locale. »

Donna Noade Reardon, mairesse de la Ville de Saint John

« La Saint John Theatre Company aménage le palais de justice de manière à ce qu'il devienne la future résidence permanente de l'Atlantic Repertory Company, créant ainsi un épicentre culturel pour les artistes du Canada atlantique. Cette installation ultramoderne permettra de retenir les talents locaux et d'attirer des artistes nationaux et internationaux au Nouveau‑Brunswick. En augmentant le nombre de productions créatives dans la communauté et en créant un foyer pour les artistes novateurs, l'installation renforcera le dynamisme culturel de notre région. »

Stephen Tobias, directeur général, Saint John Theatre Company

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 12 millions $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La Saint John Theatre Company fournit plus de 13 millions de dollars et la contribution de la Ville de Saint John s'élève à 818 000 $.

s'élève à 818 000 $. Un total de 2 millions de dollars de Patrimoine canadien et de 500 000 $ de l'APECA ont déjà été annoncés pour ce projet en avril 2019.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Stephen Tobias, Directeur général, Saint John Theatre Company, 506-654-0532, [email protected]