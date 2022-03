Un engagement fort envers le développement socio-économique et l'aménagement des espaces urbains autochtones à Saskatoon

SASKATOON, SK, le 8 mars 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière pour un prêt s'élevant à 15,4 millions de dollars à Kahkewistahaw Business Landing Limited Partnership, entièrement détenue par la Première Nation de Kahkewistahaw (PNK). L'investissement de la BIC accélérera le projet de réserve urbaine de l'infrastructure du débarcadère de Kahkewistahaw.

Le financement à long terme est la deuxième occasion d'investissement de la BIC dans le cadre de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA) et son premier investissement en Saskatchewan. La Banque des Premières Nations du Canada et Services aux Autochtones Canada ont également contribué au projet.

L'investissement de la BIC sera utilisé pour la construction de l'infrastructure habilitante comme les travaux routiers, les services publics et la connectivité à l'Internet haut débit. L'infrastructure habilitante permettra à la Première Nation de Kahkewistahaw de construire un lieu de rassemblement polyvalent qui abritera un centre médical offrant des services sociaux adaptés aux cultures, des espaces commerciaux et de bureau, un centre de conférence, un hôtel et le siège de la Fédération des nations autochtones souveraines.

Le débarcadère de Kahkewistahaw contribuera à accroître l'autonomie et l'indépendance des entreprises et des professionnel(le)s des Premières Nations en améliorant leur accès à la capitale commerciale provinciale de Saskatoon. Cet investissement profitera aux membres de la communauté de la PNK et à toute la population autochtone qui réside à Saskatoon.

Citations

Nous sommes fiers de ce partenariat qui aidera à procurer des avantages socioéconomiques à la communauté Kahkewistahaw de Saskatoon. Cet investissement est le deuxième d'une longue série dans le cadre de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones. Nous nous engageons à collaborer avec les Premières Nations, Métis et Inuits pour aider à développer des infrastructures inclusives et durables.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Travailler avec la BIC a été une expérience très positive pour nous. La BIC a vraiment pris le temps de comprendre tous les aspects de ce projet et de travailler avec notre équipe comme un véritable partenaire dans l'élaboration d'un modèle de financement adapté à nos circonstances particulières. Nous nous réjouissons de les avoir comme partenaires de projet aux côtés de la Ville de Saskatoon, de Services aux Autochtones Canada, de la Banque des Premières Nations du Canada et d'Exportation et développement Canada. Nous remercions tous ceux et celles qui ont aidé la Première Nation de Kahkewistahaw à franchir cette étape vers la souveraineté.

Chef Evan Taypotat, Première Nation de Kahkewistahaw

Je pense que cette structure de financement change vraiment la donne en ce qui concerne le financement des projets d'infrastructure des Premières Nations. Le lien manquant pour les projets d'envergure menés par les communautés autochtones a toujours été un bon mécanisme de financement pour l'infrastructure sous-jacente. Ce manque a engendré des enjeux liés aux prêts accordés aux personnes vivant dans les réserves et a donc nui à l'avancement de nombreux projets des Premières Nations. Le financement de la BIC est un modèle sophistiqué qui s'attaque à ces enjeux. Je pense qu'il sera un catalyseur majeur pour le développement de nombreux projets d'infrastructure pour les Premières Nations partout au Canada.

Chris Sicotte, président du conseil de la Kahkewistahaw Economic Management Corporation

L'annonce d'aujourd'hui démontre l'importance des partenariats créés grâce à l'Initiative d'infrastructure pour les communautés autochtones de la Banque de l'infrastructure du Canada. Le prêt de la BIC permet à la Première Nation de Kahkewistahaw de mettre en place des infrastructures essentielles qui soutiendront et renforceront la communauté.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour soutenir l'autodétermination des Autochtones et l'édification de nations fortes. Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec les communautés autochtones pour combler les lacunes en matière d'infrastructures en investissant dans l'eau potable, le logement, les écoles et les établissements de santé, ce qui favorisera la création d'emplois dans les réserves et la création de communautés saines, sûres et prospères.

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Félicitations au Chef Taypotat, au conseil et à l'équipe de la Première Nation de Kahkewistahaw pour avoir permis à la première Première Nation en Saskatchewan d'obtenir ce financement novateur par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada. L'investissement que la PNK fait à Saskatoon est très important pour notre communauté. Nous sommes reconnaissant(e)s qu'ils aient choisi de développer ce projet dans notre communauté. Alors que nous observons une capacité et un intérêt croissants parmi les Premières Nations pour investir dans d'importants développements urbains comme celui-ci, des solutions de financement sont nécessaires pour bâtir l'infrastructure et les services nécessaires. Grâce à cet accord avec la BIC les générations à venir de la Première Nation de Kahkewistahaw, de la ville de Saskatoon et de la province en général profiteront de nouveaux avantages. Cela favorisera les débouchés et la croissance pour chacun et chacune d'entre nous.

Charlie Clark, Maire de Saskatoon

Faits en bref

Une réserve urbaine s'entend d'une terre située dans une ville qu'une Première Nation a achetée sur le marché libre et à laquelle le gouvernement fédéral a accordé le statut de réserve.

La BIC s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans ses secteurs prioritaires, et dans le cadre de cet engagement global, elle s'est engagée, à investir au moins un milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers.

s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans ses secteurs prioritaires, et dans le cadre de cet engagement global, elle s'est engagée, à investir au moins un milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers. Par l'entremise de l'IICA, l'équipe des investissements de la BIC investira dans des projets communautaires qui offrent un service et un avantage direct à une ou plusieurs collectivités autochtones pour contribuer à combler les lacunes en matière d'infrastructures.

investira dans des projets communautaires qui offrent un service et un avantage direct à une ou plusieurs collectivités autochtones pour contribuer à combler les lacunes en matière d'infrastructures. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

Pour en savoir plus :

