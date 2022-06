Nouveau développement du projet Nos géants

QUÉBEC, le 4 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une nouvelle subvention de 900 000 $ à la Fondation Lionel-Groulx pour le projet Nos géants - édition et exposition. Cette initiative, qui s'échelonnera sur une période de trois ans, permettra de susciter un sentiment d'appartenance envers l'histoire et la culture québécoises ainsi que la langue française auprès du grand public et, plus particulièrement, des jeunes Québécois.

Ce projet fait suite à la série de capsules pédagogiques télévisuelles et Web Nos géants. Celle-ci met en vedette des figures incontournables de l'histoire du Québec qui ont contribué à la vitalité et à la défense de la langue française, de la Nouvelle-France à aujourd'hui. Elle est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec. La réalisation de ces capsules a été rendue possible grâce à un investissement de 1 550 000 $ sur 3 ans en 2021.

Le projet Nos géants - édition et exposition permettra notamment de publier un ouvrage en trois tomes consacré à des personnages et à des événements historiques présentés par la Fondation Lionel-Groulx dans la série de capsules pédagogiques Nos géants. Cette série de volumes s'adressera aux jeunes Québécois. Une exposition consacrée aux 30 principaux géants de l'histoire du Québec qui ont contribué à la vitalité et à la défense de la langue française sera également conçue.

En faisant découvrir aux jeunes du Québec les figures de notre histoire et le rôle qu'elles ont joué dans la défense et la valorisation de la langue française, le projet Nos géants - édition et exposition a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'importance d'utiliser la langue française, langue officielle du Québec et langue commune.

L'aide financière accordée provient des investissements de près de 104 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

« Au Québec, nous avons un devoir de mémoire et de transmission de notre héritage francophone. Nous nous devons d'honorer celles et ceux qui ont porté avec fierté et conviction la cause de la langue française. Le projet Nos géants - édition et exposition permettra de faire découvrir aux jeunes générations le caractère unique de la nation québécoise et son aventure exceptionnelle en Amérique du Nord. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française

« L'édition d'un ouvrage jeunesse et d'une exposition consacrés aux grandes figures ayant contribué à la vitalité de la langue française nous permet de remplir notre mission qui consiste à œuvrer au développement et au rayonnement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Ce projet s'inscrit en continuité avec notre volonté de rendre l'histoire du Québec accessible à un vaste auditoire et plus particulièrement aux jeunes. »

Myriam D'Arcy, directrice générale de la Fondation Lionel-Groulx

