Nouveau contrat pour les chauffeuses et chauffeurs de la Société de transport du Saguenay

SAGUENAY, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le syndicat représentant les quelque 110 chauffeuses et chauffeurs de la Société de transport du Saguenay (SCFP-3124) est heureux d'annoncer la signature d'une convention collective.

« Nous sommes heureux de l'entente, car elle reflète l'importance du service de transport public dans notre région. Nous avons ajouté 15 postes à temps plein et avons créé un horaire avec 4 jours de travail suivant 3 jours de congé. En gros, le nouveau contrat entraîne une plus grande flexibilité opérationnelle permettant de mieux répondre aux besoins des usagers », d'expliquer José Lopez, président du syndicat.

Les négociations se sont déroulées dans un climat de respect et d'écoute et plusieurs comités paritaires ont été créés pour poursuivre le travail.

« Parmi les autres gains très importants, notons l'élimination de la sous-traitance et le développement du transport à la demande. Nous sommes confiants que toutes les parties sont gagnantes avec cette entente », de conclure le président syndical.

Le nouveau contrat de travail est d'une durée de six ans et vient à échéance le 31 décembre 2027.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 8 540 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications 514 831-3815, [email protected]