Nouveau contrat de travail pour les membres de la serre Greentone

BÉCANCOUR, QC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans une proportion de 87.5% que les membres de la section locale 2022 d'Unifor travaillant pour la serre Greentone à Bécancour, ont voté en faveur du projet de convention collective le 17 décembre dernier.

En plus d'avoir négocié des ajustements salariaux allant jusqu'à 3%, le contrat de travail comprend des augmentations de salaire de 2.5% par année jusqu'à l'échéance de la convention collective en septembre 2024.

Parmi les autres gains importants, la nouvelle entente comprend:

Nouvelle classe salariale pour les métiers spécialisés

Implantation d'horaires fixes à compter de 2021

Encadrement de l'utilisation des sous-traitants

Politique de prises de vacances et de congés

Assurances collectives payées à 50% par l'employeur

Prime de nuit de 0.75$/hrs

Contribution de l'employeur au REER du Fonds de Solidarité de 3% du salaire

Un bonus de signature de 1000$

Une prime de production pouvant aller jusqu'à 2$/hr

Prime de chef d'équipe de 1.00$/hr

Implantation du fond d'éducation CEP

"Je suis très fier du travail accompli par le comité de négociation. Non seulement les membres ont réussi à faire des gains importants améliorant ainsi leurs conditions de travail, mais ils ont aussi réussi à se faire respecter par l'employeur. C'est un bel exemple de la force du mouvement syndical " déclare Renaud Gagné, Directeur québécois d'Unifor.

La serre Greentone de Bécancour est une serre de production de cannabis récréatif et emploie environ 70 membres d'Unifor œuvrant dans différents secteurs.

