Nouveau contrat de travail pour les membres d'Unifor chez Forex à Ferme-Neuve

VAL-D'OR, QC, le 17 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En négociation depuis le 18 novembre 2022, les membres de la section locale 3094 d'Unifor travaillant pour Forex à Ferme-Neuve, ont votés à 88% en faveur de l'entente de principe, tel que recommandé par le comité de négociation, lors de l'assemblée de ratification du 11 décembre dernier.

Suite à une demande de l'employeur, qui souhaitait réaliser un projet d'investissement de 10 millions de dollars à la scierie de Ferme-Neuve, les parties ont accepté de négocier une nouvelle convention collective par anticipation.

Après plusieurs échanges, l'employeur a finalement fait une proposition qui respectait le règlement modèle d'Unifor et de l'industrie (pattern).

Cette entente comprend notamment les éléments du règlement modèle (pattern) soit;

Rajustement salarial pour la production de 2,50 $ sur quatre ans.

Rajustement salarial pour l'entretien de 3,50 $ sur quatre ans.

1 er mai 2022 : rétroactif pour un total de 3.0 % + 0,05 $/heure

mai 2022 : rétroactif pour un total de 3.0 % + 0,05 $/heure 1 er mai 2023 : 1.30 $/heure

mai 2023 : 1.30 $/heure 1 er mai 2024 : 3.0 %

mai 2024 : 3.0 % 1 er mai 2025 : 1.30 $/heure

mai 2025 : 1.30 $/heure La reconnaissance de la clause intervenante auprès des femmes.

Amélioration de l'assurance collective, selon le règlement modèle.

En plus d'autres gains lors de la négociation ;

Augmentation de la part de l'employeur des primes du régime d'assurance collective

Amélioration de la banque de temps.

Ajout d'un suivi de formation via le comité de formation.

Amélioration du boni de production

Augmentation de la cotisation patronale de 1 % au Régime de retraite à partir du 1er mai 2025.

Un congé mobile supplémentaire.

Augmentation de l'allocation pour les outils.

Augmentation de l'allocation pour les repas.

Amélioration du congé de retraite progressive.

Possibilité de prolonger la durée de la convention collective de trois ans, conditionnelle à un investissement (relié directement à l'article 9 du contrat type)

« Nous sommes tous très fiers du dénouement de cette négociation et surtout d'avoir tenu tête à l'employeur pour obtenir le règlement modèle de l'industrie. Je tiens à remercier l'exécutif et nos membres pour leurs appuis et leurs mobilisations » conclut Ronald Nantel, représentant national pour Unifor Québec.

