Nouveau contrat de travail pour le Service de sécurité incendie de Saguenay

SAGUENAY, QC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Cette semaine, les personnes salariées du Service de sécurité incendie de Saguenay ont voté à 85 % en faveur d'une entente de principe conclue le 2 novembre dernier concernant le renouvellement de leur convention collective.

« Nous avons négocié pendant deux ans. Mais récemment, nous avons senti une ouverture à la table de négociation pour régler. Nous sommes ravi(e)s d'avoir ce nouveau contrat de cinq ans », explique

Anny Gilbert, conseillère syndicale du SCFP.

Les 136 membres du syndicat (SCFP 7171) verront leur salaire augmenter de 18,75 % sur cinq ans. De plus, ils et elles ont obtenu l'ajout de 5 postes permanents, de 21 de réguliers remplaçants permanents ainsi que la garantie de l'impossibilité de demeurer temporaire au-delà de cinq ans.

Les parties se sont attaqué à plusieurs irritants, incluant le règlement d'un important grief qui représente un gain significatif de semaines de vacances additionnelles, lesquelles sont essentiellement des corrections apportées aux années antérieures. Aussi, les syndiqué(e)s auront dorénavant accès aux vacances et congés pour faciliter la conciliation travail-vie personnelle.

Compte tenu de la nature du travail du Service de sécurité incendie, l'employeur et le syndicat se sont entendus pour mettre sur pied un comité de travail pour étudier sérieusement l'implantation de l'horaire 24 heures.

« Nous continuerons de travailler ensemble pour trouver des solutions à long terme qui servent adéquatement les citoyens et citoyennes tout en respectant les conditions de travail de nos travailleurs et travailleuses », de conclure David Girard, président du syndicat, SCFP 7171

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 1877 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

