Vote de grève à l'Office d'habitation de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus de l'Office d'habitation de Longueuil (OH Longueuil) (SCFP 4887) a voté à l'unanimité pour un mandat de moyen de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« En ces temps où la de crise de logement, on devrait prendre soin de ceux et celles qui maintiennent nos logements hors marché et abordables » de dire Brigitte Archambault, conseillère syndicale du SCFP.

Les négociations se sont bien déroulées en ce qui concerne les clauses normatives. Là où le bât blesse, concerne les augmentations salariales qui sont prédéterminées par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Pour l'instant, la SHQ peut seulement s'avancer sur les pourcentages des trois premières années et le gouvernement oblige toutes les sections locales dans le secteur municipal de signer des contrats de minimum cinq ans.

« L'employeur est dans l'impossibilité de nous donner les pourcentages d'augmentations salariales pour les deux dernières années de la convention collective. Cette situation cause beaucoup d'insécurité et de frustration pour nos membres », de conclure la conseillère syndicale.

Notons que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

