Une entente pour l'Office d'habitation de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Au lendemain de l'annonce d'un vote de grève du Syndicat des cols bleus de l'Office d'habitation de Longueuil (OH Longueuil) (SCFP 4887), les parties ont conclu une entente de principe.

« C'est une bonne nouvelle! Tout le monde a fait ce qu'il fallait pour s'assurer qu'il n'y a pas de bris de service dans cette organisation importante qui s'occupe de maintenir un réseau de logements abordables », de dire Brigitte Archambault, conseillère syndicale du SCFP.

Le syndicat n'en dira pas davantage, car il doit présenter les résultats de la négociation à ses membres. De fait, ceux-ci seront convoqués prochainement à une assemblée générale spéciale afin de prendre connaissance de l'entente.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024.

