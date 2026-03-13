IMMIGRATION : UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION, MAIS UNE MESURE ENCORE INSUFFISANTE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille avec une certaine ouverture l'annonce du gouvernement du Canada visant à permettre à certains travailleurs qualifiés en voie d'obtenir la résidence permanente de prolonger leur permis de travail pour une période d'un an. Si cette mesure constitue un pas dans la bonne direction pour assurer une certaine prévisibilité en immigration, le CPQ estime toutefois qu'elle demeure insuffisante pour répondre aux besoins criants de main-d'œuvre des entreprises québécoises.

Dans un contexte économique marqué par une pénurie persistante de travailleurs dans de multiples secteurs, les employeurs ont besoin de solutions structurantes et durables pour assurer la continuité de leurs opérations et soutenir la croissance économique du Québec.

« Si la mesure reconnaît l'importance de permettre aux travailleurs déjà intégrés au marché du travail de poursuivre leurs activités pendant le traitement de leur dossier, elle demeure limitée pour répondre aux besoins des employeurs », déclare Daye Diallo, vice-président - Politiques de main-d'œuvre et intelligence économique.

« L'annonce d'aujourd'hui amène encore un traitement différencié entre les régions rurales et les grands centres, alors que la pénurie de main-d'œuvre sévit dans toutes les régions. Exclure les grands centres, comme le grand Montréal ou la grande région de Québec, c'est faire fi d'une part importante de l'activité économique et de la création d'emploi », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

« Les entreprises ne cherchent pas des mesures ponctuelles, mais un cadre clair et efficace qui leur permette d'attirer et de retenir la main-d'œuvre dont elles ont besoin pour rester compétitives. Dans le contexte actuel, chaque travailleur qualifié qui quitte son emploi faute de solution rapide représente une perte pour l'économie québécoise », conclut M. Diallo.

Le CPQ réinvite les gouvernements fédéraux et provinciaux à poursuivre leurs efforts de collaboration afin de mettre en place des mesures plus ambitieuses qui permettront d'assurer une meilleure adéquation entre les politiques d'immigration et les besoins réels du marché du travail.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825