Nouveau Conseil des ministres : des nominations déterminantes pour la compétitivité du secteur minier

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - À la suite du remaniement ministériel annoncé par la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, l'Association minière du Québec (AMQ) tient à féliciter particulièrement Mme Kateri Champagne Jourdain pour sa nomination à titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. L'AMQ assure la ministre de son entière collaboration afin de contribuer au développement minier du Québec et au développement économique de ses régions.

« Le secteur minier se trouve à un moment décisif, dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques et des enjeux économiques importants. Des obstacles, particulièrement liés à l'efficacité des processus administratifs, entravent l'avancement de nombreux projets et affectent la compétitivité du Québec. Les connaissances liées à l'industrie minière, au développement économique des régions et aux enjeux de main-d'œuvre de Mme Kateri Champagne Jourdain seront des atouts indéniables », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Nouvelles nominations également saluées

L'AMQ tient également à souligner la nomination de M. Bernard Drainville, à titre de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, reconnu pour son intérêt marqué pour le développement économique régional et sa sensibilité à l'importance de la compétitivité administrative et réglementaire. L'AMQ souligne également la nomination de Mme Pascale Déry, à titre de ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. De nombreux défis demeurent pour améliorer l'efficacité au sein de ce ministère tout en maintenant des normes élevées en matière de protection de l'environnement.

« Les prochains mois seront cruciaux pour l'industrie minière, alors que plusieurs enjeux liés à la main-d'œuvre, à l'énergie, aux infrastructures et à l'efficacité administrative et réglementaire devront être abordés. L'acceptabilité sociale, incluant une meilleure redistribution des redevances aux régions qui accueillent des projets miniers, est également au cœur de nos priorités. L'AMQ sera présente pour proposer des solutions », a conclu Mme Toussaint.

Remerciements à M. Jean-François Simard

L'AMQ tient également à remercier M. Jean-François Simard pour son implication et le travail accompli comme ministre des Ressources naturelles et des Forêts au cours des derniers mois.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Francis Bérubé, Directeur des communications stratégiques et environnement Association minière du Québec, Tél. : 418-655-2256, Courriel : fberube@amq-inc-com