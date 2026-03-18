Budget du Québec : des signaux positifs pour le développement minier au Québec

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) accueille favorablement plusieurs éléments du budget 2026-2027 présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Eric Girard. L'AMQ souligne notamment une enveloppe additionnelle d'un milliard qui sera mise à la disposition du Fonds pour les minéraux critiques et stratégiques afin de faire du Québec un chef de file dans la production et la transformation des minéraux critiques et stratégiques (MCS). Par ailleurs, d'autres mesures annoncées devraient renforcer l'environnement d'affaires de l'ensemble du secteur minier.

« Dans le contexte géopolitique et commercial actuel, le secteur minier s'impose comme un levier stratégique majeur pour le Québec. Les mesures annoncées dans ce budget envoient des signaux positifs pour l'attractivité de l'industrie, particulièrement en matière de financement, un enjeu clé pour plusieurs filières. Elles portent également sur la participation des communautés autochtones, tant sur le plan consultatif qu'économique, ainsi que sur l'accélération des grands projets », souligne Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Mesures positives pour la compétitivité du secteur minier

La mise en place du Fonds pour les minéraux critiques et stratégiques (FMCS), doté d'une capitalisation de 2,5 milliards de dollars. Ce nouveau fonds inclura les investissements déjà réalisés par le fonds Capital ressources naturelles et énergie, majoritairement dirigés vers les MCS, auxquels s'ajoutera 1 milliard de dollars de nouveau capital.

La création d'un fonds de 500 millions de dollars qui offrira des garanties de prêt pour que les communautés autochtones puissent prendre part financièrement à des projets économiques.

L'optimisation des processus, ce qui permettra d'accélérer les grands projets économiques, avec un budget de 5 millions de dollars sur cinq ans afin d'en assurer l'administration par le ministère des Finances. Notons aussi un montant de 6,9 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le BAPE dans ses nouvelles responsabilités en lien avec le nouveau processus proposé par le projet de loi no 5.

Le soutien à la participation des communautés et des organismes autochtones aux consultations environnementales des projets de développement économique doté d'une enveloppe de 4,7 millions de dollars sur deux ans.

L'entretien de la route Billy-Diamond, un maillon important dans le transport de marchandises et de denrées vers les communautés nordiques, grâce à une enveloppe de 19,4 millions de dollars sur deux ans.

Le dévoilement à venir d'une cinquième zone d'innovation, la Zone d'innovation minière, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

L'absent du budget : le partage plus équitable des redevances minières aux régions

L'industrie minérale joue un rôle clé dans plusieurs régions du Québec, et les communautés hôtes réclament un retour plus équitable des redevances minières sur leur territoire. L'AMQ souligne que des mécanismes de redistribution plus efficaces pourraient renforcer l'économie locale, soutenir les services régionaux et mieux refléter la contribution du secteur minier aux territoires où il est implanté.

« Les redevances minières constituent une contribution importante de l'industrie aux revenus de l'État québécois. Il est essentiel que les régions qui accueillent ces activités puissent en tirer davantage de bénéfices économiques, afin de soutenir leur développement et leurs projets locaux. Nous aurions naturellement souhaité que le budget présenté aujourd'hui inclutt des mesures en ce sens », conclu Mme Toussaint.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur, affaires publiques et environnement, 418-655-2256, [email protected]