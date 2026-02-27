Classement de l'attractivité du secteur minier : le Québec stagne à la 22e position

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le plus récent classement annuel de l'Institut Fraser sur l'attractivité des juridictions minières à l'échelle mondiale a été dévoilé en marge de la convention de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC). Pour l'édition 2025, le Québec stagne au 22ᵉ rang, un résultat qui tranche avec sa présence habituelle dans le « top 10 » au cours des dernières années. À titre comparatif, l'Ontario enregistre une progression marquée, passant du 15ᵉ au 2ᵉ rang mondial. Pour l'Association minière du Québec (AMQ), cet écart met en lumière l'importance d'intensifier les efforts afin de renforcer la compétitivité du Québec. Il convient également de noter que le classement 2025 a impliqué 256 participants évaluant 68 juridictions mondiales, contre 350 participants et 82 juridictions en 2024.

« La performance de notre province voisine prouve que le Québec peut et doit faire mieux. Le potentiel minéral du Québec est une carte stratégique qu'il faut pleinement jouer dans le contexte commercial actuel et se contenter du 22ᵉ rang serait un choix coûteux. Ce classement est avant tout une question de perception, et la perception façonne les investissements. Le Québec doit regagner son éclat au sein de ce baromètre stratégique et miser sur la diversification de ses marchés, investir dans ses infrastructures et continuer à simplifier ses procédures administratives. », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Le rapport révèle que les entreprises minières ont exprimé, cette année, des préoccupations accrues à l'égard des barrières commerciales provinciales (+15 points), des infrastructures (+13 points) et des ententes socioéconomiques (+6 points). À l'inverse, les inquiétudes ont diminué concernant le régime fiscal du Québec (-31 points), le système juridique (-6 points) et l'incertitude liée à la réglementation environnementale (-5 points), des signaux encourageants qui témoignent des efforts récents pour améliorer l'environnement d'affaires.

Pour l'AMQ, ces résultats confirment la nécessité de poursuivre les initiatives visant à alléger les formalités administratives et réglementaires, à accélérer le développement des projets structurants et à consolider les conditions favorables à l'investissement minier.

