Nouveau Conseil des ministres - Collaborons pour assurer des milieux de vie de qualité aux aînés

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) souhaite la bienvenue aux nouveaux ministres du gouvernement Legault. La directrice générale de l'AEPC, Annick Lavoie, assure à l'équipe santé du gouvernement, dirigée par Christian Dubé, sa collaboration pleine et entière pour offrir à toutes les personnes aînées et vulnérables du Québec des ressources d'hébergement de longue durée de qualité.

Dans le même esprit, cette dernière, souligne que Sonia Bélanger, nouvelle ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, peut compter sur l'AEPC et ses membres pour travailler notamment à la réalisation du plan d'action pour l'hébergement et de soins de longue durée. Ensemble, nous pourrons nous assurer que ce qui est proposé soit adapté à la réalité du terrain et axé sur les besoins des usagers, ainsi que leur bien-être et leur sécurité.

Alors que le nouveau Conseil des ministres entre en fonction, l'AEPC rappelle les priorités de ses membres :

Assurer la viabilité et la pérennité du modèle privé conventionné existant par le biais d'une entente renouvelée qui assure les ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à l'offre de soins et de services de qualité supérieure et sécuritaire aux personnes hébergées.

Améliorer les infrastructures, afin d'assurer des milieux de vie sécuritaires et adaptés aux besoins des personnes hébergées.

Assurer une participation des établissements privés conventionnés (EPC) aux orientations gouvernementales, notamment en matière de décentralisation, afin de permettre une gouvernance adaptée aux CHSLD et qui valorise la collaboration de l'ensemble des partenaires du réseau.

Favoriser la contribution des EPC dans le déploiement du plan d'action pour l'hébergement et de soins de longue durée.

Une gestion de proximité qui fait la différence

Le président du conseil d'administration de l'AEPC, Jean Nadon, rappelle que l'hébergement à échelle humaine combiné à une gestion de proximité est un joyau pour les familles québécoises. Alors que la préoccupation principale de tous les employeurs est celle de trouver du personnel, particulièrement dans le réseau de la santé, notre approche favorise le bien-être des employés et leur permet de se réaliser pleinement.

Si l'association appuie la volonté du gouvernement de déployer davantage de ressources pour le maintien à domicile des personnes aînées et vulnérables, cela ne doit cependant pas se faire au détriment des autres missions. Les besoins sont si importants que nous avons tous avantage à collaborer et à bien nous intégrer dans le continuum de soins. Le vieillissement de la population et l'alourdissement de la clientèle en établissement commandent une approche audacieuse et des investissements significatifs en matière d'hébergement de longue durée et de réadaptation pour nos aînés.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 28 propriétaires gestionnaires qui gèrent 59 établissements (57 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soin et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD.

