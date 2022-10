NOUVEAU CONSEIL DES MINISTRES À QUÉBEC : LE MILIEU ÉCONOMIQUE EST ENTRE BONNES MAINS SELON LE CPQ

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) tient à féliciter l'ensemble de l'équipe ministérielle assermentée aujourd'hui en présence du premier ministre élu, M. François Legault. Établi dans un souci de représentativité régionale, le nouveau Conseil des ministres fait en sorte de placer les expertises aux bons endroits. D'après le CPQ, le secteur économique est bien représenté avec un mélange de ministres bien expérimentés et de nouveaux visages.

« Pour les employeurs, c'est le meilleur des mondes que de retrouver le ministre Fitzgibbon dans ses fonctions à l'Économie et qu'on lui ajoute l'Énergie, le développement économique régional et ministre responsable de la métropole. Dans les dernières années, il a démontré qu'il était à l'écoute de nos enjeux. Cela s'inscrit dans la continuité de nos échanges. J'ai pleinement confiance en ses capacités de relever ces défis d'envergure et je lui offre encore toute ma collaboration », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ souligne aussi les nominations d'Éric Girard et de Christian Dubé qui retournent respectivement aux Finances en plus d'être responsable des Québécois d'expression anglaise et à la Santé. Jean Boulet, quant à lui, conservera le dossier du Travail qu'il gérait avec une grande habileté lors du premier mandat. Benoît Charrette sera également de retour comme ministre de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en plus de Sonia LeBel qui demeure présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'administration gouvernementale.

De nouveaux visages de grande qualité

Le CPQ félicite également les nouveaux venus Kateri Champagne Jourdain, nouvelle ministre de l'Emploi et première femme autochtone à accéder à une fonction ministérielle, Maïté Blanchette Vézina comme ministre des Ressources naturelles et des Forêts et Geneviève Guilbault vice-première ministre et maintenant également responsable des Transports et de la Mobilité durable.

« J'aimerais également saluer l'arrivée de Christine Fréchette à l'Immigration, un dossier d'importance pour l'ensemble des entreprises. Je suis convaincu que nous trouverons ensemble des solutions gagnantes pour soutenir la croissance économique du Québec et les besoins du marché du travail », mentionne M. Blackburn.

Le CPQ tient aussi à féliciter Christopher Skeete qui se voit nommer délégué à l'Économie.

« Je suis enthousiaste à l'idée d'entamer ma collaboration avec la nouvelle ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Martine Biron. Alors que le CPQ joue un rôle de premier plan auprès de la communauté économique internationale en francophonie, nous sommes impatients de poursuivre la collaboration avec le gouvernement sur cet important dossier. », conclut M. Blackburn.

