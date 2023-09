Nouveau concours d'écriture de l'Assemblée nationale du Québec - Ensemble, valorisons la langue française!

QUÉBEC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec lance Point-virgule, un nouveau concours d'écriture visant à promouvoir et à célébrer la langue française. Le concours s'adresse aux élèves des 1re et 2e années du secondaire de l'ensemble du Québec.

Un drapeau aux couleurs de nos rêves

Pour cette première édition du concours, qui coïncide avec le 75e anniversaire du fleurdelisé, l'Assemblée nationale invite les jeunes à composer des textes originaux et inédits sur le thème « Un drapeau aux couleurs de nos rêves ».

« Je suis heureuse de voir l'Assemblée nationale du Québec contribuer au rayonnement de la langue française auprès des jeunes, d'autant plus que le fait français et le fleurdelisé sont intimement liés. Je souhaite que ce thème porteur suscite leur fierté de vivre en français au sein de la plus grande nation francophone en Amérique du Nord! », a déclaré Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale.

Idéateur du concours et lui-même écrivain-poète, le vice-président de l'Assemblée nationale M. Frantz Benjamin ajoute : « Ensemble, invitons et encourageons nos élèves à s'approprier les mots de notre belle langue française, à exprimer leur créativité grâce à l'écriture et à mettre en valeur leurs idées en toute originalité. »

Le déroulement du concours est d'ailleurs sous la direction du vice-président de l'Assemblée nationale.

Des prix totalisant 3 000 $

La date limite pour soumettre un texte est le 19 janvier 2024. Par la suite, 10 textes seront sélectionnés par un comité. Des bourses d'une valeur totale de 1 700 $ seront remises aux auteurs et autrices des trois meilleurs textes, et leurs enseignantes et enseignants recevront des cartes cadeaux destinées à l'achat de livres en français.

Au printemps prochain, les autrices et auteurs des 10 meilleurs textes seront honorés lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale, en plus de voir leurs textes être publiés dans un recueil.

Tous les détails de ce concours organisé par l'équipe des programmes éducatifs de l'Assemblée nationale se trouvent sur le site Web Par ici la démocratie.

Source et renseignements

Camille Simard

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 928-4009

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec