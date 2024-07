TORONTO, le 2 juill. 2024 /CNW/ - McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., l'un des cabinets d'avocats de premier plan en droit des affaires au Canada, a élu Bruce Chapple au poste de chef de la direction et associé directeur. Il a pris la relève de Tim Murphy le 1er juillet 2024.

Paul Davis, président du conseil, a déclaré : « Bruce est un leader fort et respecté, autant au sein de notre cabinet que dans le monde des affaires. Les associé.e.s de McMillan ont confiance en sa vision pour diriger le cabinet pendant cette période de croissance. »

Bruce est un conseiller de confiance et un avocat accompli en droit des affaires. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions et sur le capital-investissement. En près de 30 ans, il a occupé une multitude de postes de gestion au sein de McMillan, grâce auxquels il a acquis une connaissance exhaustive du cabinet et de sa stratégie. Membre du conseil d'Alpine Canada, il a été président du conseil du Royal St. George's College.

« J'ai hâte de découvrir ce que nous réserve l'avenir. Notre cabinet célébrera bientôt son 125e anniversaire, et c'est un véritable honneur pour moi d'accepter le rôle de chef de la direction pour cette nouvelle étape de notre croissance et de notre succès à l'échelle nationale, a affirmé M. Chapple. Je veux également remercier du fond du cœur Tim Murphy, mon prédécesseur, dont la vision est reflétée dans le plan stratégique que nous avons adopté sous sa gouverne et que nous continuerons d'appliquer dans les années à venir. »

Selon Tim Murphy, chef de la direction sortant : « Je suis ravi de lui passer le relais. Le cabinet sera entre de très bonnes mains. »

À propos de McMillan

McMillan est un cabinet d'avocats national en droit des affaires axé sur le service aux clients dans les principaux secteurs d'activité au Canada, aux États-Unis et à l'international. Grâce à son approche collaborative visant à garantir que les clients reçoivent l'expertise de haute qualité dont ils ont besoin, McMillan offre des conseils juridiques pragmatiques et des solutions d'affaires en temps réel à partir de ses bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.mcmillan.ca.

