McMillan accueille Kelly Elliott à titre de cheffe de l'exploitation

TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - McMillan, l'un des principaux cabinets d'avocats nationaux en droit des affaires au Canada, est fier d'annoncer l'arrivée de Kelly Elliott à titre de cheffe de l'exploitation.

Kelly se joint à nous après plus de dix ans au sein d'un cabinet d'avocats d'envergure nationale, où elle occupait dernièrement le poste de cheffe de l'exploitation. Auparavant, elle a exercé le droit dans le domaine de l'immobilier. En 2019, elle a figuré sur la liste des 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans de l'Ottawa Business Journal. Elle a aussi été citée par The Legal 500 parmi les meilleurs avocats canadiens ainsi que par les répertoires Best Lawyers et Canadian Lexpert Directory.

« Je me réjouis de me joindre à McMillan et de faire partie d'une équipe formidable, a-t-elle déclaré. La réputation du cabinet pour ce qui est de permettre aux clients de garder une longueur d'avance et sa culture organisationnelle positive se sont avérées un facteur déterminant dans ma décision. J'ai déjà hâte de me mettre au travail. »

« Kelly est un excellent atout et son leadership contribuera à la réussite du cabinet, a déclaré Bruce Chapple, chef de la direction. L'expérience qu'elle a acquise en tant qu'avocate praticienne et directrice des activités prospères d'un cabinet d'avocats sera essentielle à notre croissance continue et à l'excellence de notre service client. »

À propos de McMillan

McMillan est un cabinet d'avocats national en droit des affaires qui sait que les solutions pratiques en temps réel sont le moteur de la croissance et reconnaît que les entreprises ont besoin d'un partenaire investi dans leur réussite. À partir nos bureaux de Vancouver, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa et de Montréal, nous offrons une vision sectorielle exceptionnelle dans le secteur du transport, des technologies et des transactions technologiques, de l'infrastructure et de la construction ainsi que des ressources naturelles et de l'énergie. Qu'il s'agisse d'une transaction transfrontalière, d'une opération complexe en matière de capital-investissement, d'un financement immobilier complexe ou encore d'une poursuite ou d'un différend réglementaire mettant en jeu l'avenir de l'entreprise, McMillan possède l'expertise dont les dirigeants ont besoin pour croître et réussir au Canada.

