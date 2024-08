TORONTO, le 6 août 2024 /CNW/ - McMillan, cabinet national de premier plan en droit des affaires, a annoncé aujourd'hui qu'il accueille Radha Curpen en tant qu'associée à son bureau de Vancouver. En plus d'occuper le poste de cheffe du groupe ESG/Durabilité de McMillan, Radha agira à titre d'ambassadrice nationale des relations avec les clients. Ce nouveau rôle consultatif s'inscrit dans l'engagement ferme de McMillan à l'égard des relations avec les clients et du service à la clientèle.

Experte prisée en droit de l'environnement, en relations avec les Autochtones, en gouvernance, en réglementation, en changements climatiques, en droits de la personne, en gestion de crise et en durabilité, Radha a représenté certaines des organisations les plus importantes et les plus connues au Canada dans les secteurs de l'énergie, des ressources naturelles, de l'agroalimentaire, des biens de consommation, des mines et de l'industrie.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à McMillan et j'ai hâte de travailler avec plusieurs des meilleurs avocats au pays, a-t-elle déclaré. McMillan est un cabinet national en pleine croissance, reconnu pour aider ses clients à garder une longueur d'avance grâce à l'expertise dont les dirigeants d'aujourd'hui ont besoin pour réussir. Je suis très heureuse de faire partie de l'équipe, d'aider à accroître la présence de McMillan dans l'Ouest canadien et de contribuer à sa plateforme nationale. »

« Notre stratégie d'affaires repose sur notre capacité à répondre aux besoins de nos clients, a déclaré Bruce Chapple, chef de la direction. Cet engagement nous a inspirés à créer un poste qui nous permettra d'offrir un service client davantage ouvert aux possibilités et aux occasions d'affaires. L'excellence de Radha et les reconnaissances qu'elle a reçues font d'elle la personne toute désignée pour participer à la croissance du cabinet au Canada et à l'étranger. »

« Les critères ESG et la durabilité sont essentiels à la compréhension des affaires au 21ᵉ siècle, a ajouté Radha, car ils touchent tous les secteurs d'activité. J'ai hâte d'aider les clients de McMillan à façonner leur stratégie et leurs engagements dans ce domaine, à satisfaire les attentes, à respecter les obligations tant croissantes qu'évolutives, à atténuer les risques et à améliorer les relations avec les communautés autochtones et les parties prenantes. »

Parlant couramment le français et l'anglais, Radha exerce le droit partout au Canada et donne des conseils sur des questions transfrontalières, notamment celles qui sont liées aux États-Unis. Elle est admise aux barreaux de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Manitoba et de New York. Radha a obtenu de nombreuses récompenses au cours de sa riche carrière : elle figure dans la liste Power 50 du Vancouver Magazine, a été classée au premier rang dans la catégorie des critères ESG par Lexpert et a été reconnue par Best Lawyers comme l'une des meilleures avocates en droit de l'environnement au Canada et aux États-Unis, pour ne nommer que celles-ci. Elle figure aussi dans les guides Chambers Canada et Chambers Global en droit de l'environnement. Présidente sortante et membre du conseil des gouverneurs du Greater Vancouver Board of Trade, elle siège au conseil consultatif sur les critères ESG du ministère de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique.

À propos de McMillan

McMillan est un cabinet d'avocats national en droit des affaires qui sait que les solutions en temps réel sont le moteur de la croissance et qui reconnaît que les entreprises ont besoin d'un partenaire qui investit dans leur réussite. À partir nos bureaux de Vancouver, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa et de Montréal, nous offrons une vision sectorielle exceptionnelle dans le secteur du transport, des technologies et des transactions technologiques, de l'infrastructure et de la construction ainsi que des ressources naturelles et de l'énergie. Qu'il s'agisse d'une transaction transfrontalière, d'une opération complexe en matière de capital-investissement, d'un financement immobilier complexe ou encore d'une poursuite ou d'un différend réglementaire mettant en jeu l'avenir de l'entreprise, McMillan possède l'expertise dont les dirigeants ont besoin pour croître et réussir au Canada.

