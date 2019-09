Nouveau centre de recherche et de développement de Mitsubishi Aircraft Corporation - Le premier ministre François Legault annonce la création de 250 emplois payants dans la région de Montréal

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, annonce que Mitsubishi Aircraft Corporation établira un centre de recherche et de développement dans le grand Montréal. À terme, le nouveau Centre montréalais SpaceJet engendrera un investissement pouvant atteindre 135 millions de dollars, avec la création de quelque 250 emplois payants.

Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, un prêt sans intérêt d'une valeur maximale de 12 millions de dollars. Le centre aura notamment pour mandat d'appuyer la conception et l'homologation de la famille des avions régionaux SpaceJet de Mitsubishi Aircraft.

« Le Québec possède une expertise indéniable dans le développement, le design et l'homologation de produits aéronautiques. La recherche et l'innovation, dans l'industrie aérospatiale, sont névralgiques pour notre économie et font la fierté du Québec. Par ailleurs, l'arrivée de Mitsubishi Aircraft Corporation, au Québec, ouvrira l'accès de la chaîne d'approvisionnement québécoise à la grande famille des produits SpaceJet et générera des emplois payants. Il y aura un effet d'entraînement important qui se créera autour de ce projet et qui, j'en suis convaincu, sera bénéfique pour notre économie et la croissance de l'industrie aérospatiale québécoise. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La réalisation de ce projet permettra l'ajout d'un nouveau maître d'œuvre dans l'écosystème aérospatial québécois. L'implantation de ce centre d'excellence en développement aérien contribuera à accroître l'expertise, la créativité et la capacité d'innover qui constituent la marque de commerce du Québec à l'international. De plus, ce projet majeur rejoint de près la vision de notre gouvernement d'accroître les investissements étrangers au Québec, notamment dans la grande région de Montréal, reconnue comme étant le centre de la recherche en aérospatiale le plus important au Canada. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Montréal international, l'agence de promotion économique du grand Montréal, a accompagné l'entreprise à toutes les étapes de son projet d'implantation. L'arrivée, dans la région, d'un acteur majeur comme Mitsubishi Aircraft Corporation renforce l'ensemble de l'écosystème et consolide le positionnement de Montréal parmi les grands centres mondiaux de l'aérospatiale. Nous devons miser sur les forces de cette industrie d'avenir, qui fait partie des secteurs prioritaires au cœur de notre stratégie d'attraction des investissements étrangers. »

Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal international

Le Centre montréalais SpaceJet est une filiale de l'entreprise internationale Mitsubishi Aircraft Corporation, qui est spécialisée dans le développement des avions régionaux SpaceJet.

