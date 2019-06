Nouveau centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada : un projet unique au pays sur le plan environnemental

Le nouveau centre de préservation sera le premier bâtiment « carbone net zéro » voué à la préservation des archives en Amérique et le premier édifice fédéral construit selon les exigences de la Stratégie canadienne pour un gouvernement vert. Voici les principales caractéristiques d'un bâtiment carbone net zéro :

sa conception et des mesures d'efficience permettent de réduire au minimum les émissions de carbone liées à la consommation d'énergie;

ses besoins en énergie sont comblés par des sources de carburant exemptes de carbone;

le carbone à l'intérieur des matériaux de construction est réduit au minimum.

Il s'agira aussi de la plus grande installation de préservation au monde équipée d'un système automatisé de haute technologie pour l'entreposage et la récupération des archives. Ainsi, nos précieuses collections nationales bénéficieront de conditions optimales de conservation.

Aux fins de ce partenariat public-privé, la proposition de PPG a été retenue parce qu'elle répond à tous les critères techniques exigés et qu'elle peut être réalisée au meilleur coût possible pour les contribuables. Le consortium verra à ce qui suit :

la conception, la construction et le financement de la nouvelle installation;

l'optimisation de l'espace d'entreposage dans l'actuel Centre de préservation;

l'exploitation et l'entretien des deux installations.

L'installation ultramoderne augmentera la capacité d'entreposage des archives canadiennes et résoudra le problème du manque criant d'espace prévu à très court terme. Sa construction, qui débutera en 2019, entraînera la création de centaines de nouveaux emplois d'ici son ouverture prévue pour 2022.

Citations

« Grâce à ce nouveau centre de préservation ultramoderne dans la région de la capitale nationale, le Canada demeurera un chef de file dans la préservation et la promotion de notre précieux patrimoine documentaire. Nous sommes convaincus que ce centre consolidera la position de Bibliothèque et Archives Canada dans le milieu international de la préservation, en plus de profiter aux générations présentes et futures. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Notre gouvernement est fier de participer à cet important projet d'infrastructure. Le projet du nouveau centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada permettra de créer des emplois de qualité pour la classe moyenne, de favoriser l'innovation et de protéger l'environnement, tout en améliorant les services offerts aux Canadiens et en dotant le paysage gatinois d'un nouvel immeuble de marque. »

- Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Ce nouvel édifice phare, un complément naturel à notre Centre de préservation primé et de calibre mondial, témoigne une fois de plus de la faculté de Bibliothèque et Archives Canada à se distinguer en optant pour une infrastructure verte et durable. Une fois construite, cette nouvelle installation à la fine pointe de la technologie assurera la préservation et l'accessibilité de notre riche collection de trésors pour les siècles et les générations à venir. »

- Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Nous sommes très heureux de nous associer avec Bibliothèque et Archives Canada afin de préserver l'héritage de notre pays dans une installation ultramoderne et emblématique. Le nouvel édifice sera le premier bâtiment "carbone net zéro" voué à la préservation des archives en Amérique. Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires afin d'assurer la réalisation de ce projet, et de soutenir le gouvernement du Canada dans son engagement envers la construction d'infrastructures durables et la préservation de notre histoire documentée. »

- Brian Clark, directeur du projet pour Les Propriétés Plenary Gatineau, un partenariat qui réunit les forces de Plenary Group, de PCL et d'ENGIE Services

Faits en bref

En préconisant une approche durable et verte, BAC a réduit considérablement son empreinte environnementale depuis 2011. Il a fait passer le nombre de ses espaces de préservation de 22 à 5, réduisant ainsi la superficie totale de 237 000 à 124 000 mètres carrés tout en maximisant l'espace utilisé.

La construction du nouveau centre de préservation, l'optimisation des chambres fortes de l'actuel Centre de préservation et le financement du projet engendreront des coûts d'environ 330 millions de dollars. À ce montant s'ajouteront les frais liés à l'exploitation et à l'entretien des deux installations sur une période de 30 ans.

Bien que BAC ajoute de nouveaux espaces essentiels pour répondre à ses besoins actuels et futurs d'entreposage et de préservation du patrimoine documentaire analogique (notamment les documents officiels de l'administration fédérale, dont il est la mémoire permanente), il continue de déployer des efforts importants en matière de numérisation afin de rendre sa collection toujours plus accessible.

Le public pourra consulter les collections de BAC pendant toute la durée des travaux, sauf lors de quelques brèves périodes d'interruption des services.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions. Restez branchés avec Bibliothèque et Archives Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, Flickr et YouTube.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Renseignements: Contacts : Relations avec les médias, Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589, bac.media.lac@canada.ca; Pour toute question relative à l'approvisionnement, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, media@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Related Links

www.lac-bac.gc.ca