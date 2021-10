Nouveau cabinet ministériel à Ottawa : le Québec aux commandes

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dévoilement du conseil des ministres au fédéral ce matin, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est content de voir le Québec bien représenté. Les responsabilités qui ont été confiées aux Québécois nommés sont stratégiques et déterminantes pour l'avenir du pays. Plusieurs ministres sont affectés à des portefeuilles économiques et pourront soutenir la relance économique et les entreprises.

Soulignons d'abord la nomination de Mme Mélanie Joly, déjà solide sur le plan économique, qui deviendra ministre des Affaires étrangères. Elle saura renforcer le leadership politique et économique du Canada à l'international. M. François-Philippe Champagne, quant à lui, poursuivra son excellent travail comme ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. M. Steven Guilbeault sera désormais ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Il est l'homme tout indiqué pour relever les ambitieux défis du pays. Le CPQ se réjouit aussi de voir M. Pablo Rodriguez reconduit comme lieutenant du Québec et nommé à nouveau au ministère du Patrimoine canadien. Marie-Claude Bibeau retrouve le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Autre bonne nouvelle, M. Jean-Yves Duclos qui se voit confier le portefeuille de la Santé, saura démontrer une sensibilité particulière aux transferts en santé aux provinces. Finalement, un nouveau visage fera son entrée au Conseil ministériel : Pascale St-Onge. Elle héritera du ministère des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Le CPQ est impatient de travailler avec cette nouvelle venue pour la relance économique des régions.

« Les intérêts du Québec seront bien servis avec ce nouveau cabinet ministériel. Nous pourrons reprendre le travail alors qu'il a fallu patienter plusieurs semaines pour connaître nos prochains collaborateurs. La pénurie de main-d'œuvre, les délais d'attente pour les nouveaux arrivants, la réforme promise de l'assurance-emploi et la montée de l'inflation sont quelques-uns des enjeux auxquels il faut s'attaquer rapidement », résume Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ a aussi hâte de travailler avec les autres ministres de nature économique notamment du Travail, du Tourisme, de l'Immigration, des Infrastructures, de l'Emploi, des Transports et des Ressources naturelles.

