Nouveau baromètre économique - L'économie du Québec mieux positionnée que celle de l'Ontario

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Québec s'est fixé pour objectif de réduire et éventuellement éliminer l'écart économique historique avec l'Ontario, un tout nouveau baromètre de l'économie québécoise montre des résultats encourageants.

« Malgré la crise de la COVID-19, le Québec continue d'afficher une performance économique soutenue, renforçant une tendance lourde observée depuis plusieurs années », a indiqué l'économiste François Delorme, économiste et président fondateur de FDC inc., lors d'un forum stratégique organisé par BCF Avocats d'affaires et Quadrat Conseils en management stratégique.

Au cours de ce Forum, les deux organisations ont présenté Prospera - le Baromètre économique du Québec. Il s'agit d'un nouvel indicateur qui repose sur une méthodologie permettant de donner une image de la vitalité à long terme de la performance économique du Québec, de l'Ontario et du Canada. Il permet ainsi de mesurer l'évolution des dernières décennies et d'anticiper les changements à venir au chapitre de la prospérité nationale. Il se distingue particulièrement par sa capacité à mettre en évidence les aspects structurels de l'économie plutôt que les changements attribuables à la conjecture. Composé de 28 variables, il offre ainsi une vision globale de la performance économique, mettant en lumière les tendances lourdes et porteuses.

À la lumière des tendances historiques, Prospera révèle que le Québec connaît des avancées réelles depuis une quarantaine d'années par rapport aux autres provinces canadiennes. Les variables qui ont le plus tiré le Baromètre économique du Québec vers le haut au cours des 40 dernières années sont dans l'ordre :

1) Le ratio du PIB sur la population en âge de travailler ; 2) Le taux de diplomation post-secondaire pour l'ensemble de la population ; et 3) Le stock de capital fixe par habitant.

Ces trois variables contribuent à la moitié de l'augmentation de l'indice global pour le Québec. Pour Alain Robichaud, président-fondateur de Quadrat Conseils et concepteur du Baromètre, « le Québec se démarque de ses voisins grâce à des fondamentaux économiques solides. Le Baromètre de l'économie québécoise révèle les facteurs clés qui ont contribué à ce succès et anticipe les opportunités à venir pour la prospérité du Québec. »

Mettre en évidence les enjeux à venir pour le Québec

Les analyses économiques permettent également de discerner les enjeux qui préoccuperont le Québec dans les prochaines années. Il sera important d'être vigilants à trois niveaux :

1) Vieillissement de la population : des politiques publiques devront être mises en place afin d'inciter les professionnels à rester au travail ; 2) Transition énergétique : le Québec possède un avantage sur l'Ontario en ce moment grâce à sa grande production d'hydroélectricité. Pour ne pas perdre cet avantage, la province doit accélérer cette transition, et ce, avant 2035 ; 3) Disponibilité du capital : pour que les entreprises puissent se transférer vers d'autres entrepreneurs québécois et non à l'étranger, les capitaux nécessaires doivent être disponibles.

Une perspective différente de l'économie québécoise

Propulsée par BCF Avocats d'affaires, l'initiative vise à promouvoir une vision nouvelle de l'économie québécoise.

« Notre implication auprès des entreprises du Québec et de partout dans le monde est au cœur de notre mission. Nous visons à favoriser leur croissance et leur succès. Notre participation à la création de Prospera est une preuve supplémentaire de notre engagement à soutenir et à promouvoir le dynamisme économique du Québec. Nous voulons ainsi susciter une discussion éclairée en offrant une perspective juste et précise sur son état actuel », a expliqué Julie Doré, associée, avocate et membre du comité exécutif chez BCF avocats.

Le Baromètre utilise une méthodologie bien établie, utilisée par de nombreuses institutions économiques de référence au Canada. Il a également été validé par un comité d'experts économiques reconnus comprenant Pierre Fortin, professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal, Jean-Pierre Aubry, économiste indépendant, et David Dupuis, responsable du baccalauréat en économique à l'Université de Sherbrooke.

À propos de BCF avocats d'affaires

Avec plus de 500 employés, dont 300 professionnels, BCF Avocats d'affaires s'illustre comme le cabinet tout désigné pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les entreprises en croissance et les sociétés internationales ayant choisi le Québec et le Canada comme tremplins à leur succès et leur croissance. Notre esprit entrepreneurial nous distingue de la concurrence et fait de nous le seul cabinet d'avocats à avoir reçu le prix des sociétés les mieux gérées au Canada pour une 16e année consécutive.

BCF comprend les besoins de ses clients et constitue le partenaire d'affaires idéal pour tout type d'organisation innovante: les startups les plus ambitieuses, les entreprises publiques et privées bien établies, les banquiers d'investissement, les sociétés de capital de risque et de capital-investissement. Notre équipe sait réunir les bonnes ressources pour transformer les rêves de nos clients en entreprises viables et novatrices en leur fournissant des solutions pragmatiques et avant-gardistes. En quête d'excellence, notre cabinet s'est attiré la confiance d'organisations de tous les secteurs d'activité, tant au Québec qu'au Canada et ailleurs dans le monde.

À propos de Quadrat Conseils

Avec plus de 25 ans d'expérience-conseil auprès des dirigeants, Alain Robichaud a développé une expertise reconnue en management stratégique et développement du leadership.

Accompagnant les leaders et leurs organisations, son approche éprouvée permet de retrouver cet alignement nécessaire entre la haute direction, les équipes exécutives et le conseil d'administration. Ultimement, cet alignement permet aux organisations de retrouver l'entièreté de leur valeur, grâce à une haute aptitude à faire face aux challenges et aux nouveaux défis, avec une agilité décuplée.

Sa firme de conseils Quadrat intervient aujourd'hui auprès des grandes organisations québécoises. De la transformation, conception organisationnelle et culturelle, à la planification stratégique et gestion du changement, Quadrat opère dans des secteurs variés tels que les TI, services financiers, médias, du secteur public et privé.

