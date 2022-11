Nouveau baccalauréat unique en gouvernance territoriale autochtone

VAL-D'OR, QC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue bonifie son offre de programmes et annonce l'ouverture du baccalauréat par cumul en gouvernance territoriale autochtone dès l'automne 2023. Ce nouveau baccalauréat se distingue par sa formule permettant aux étudiantes et étudiants de se spécialiser sur les questions de gouvernance et de gestion territoriale en contexte autochtone en suivant l'un des quatre parcours proposés.

Ouverture du baccalauréat par cumul en gouvernance territoriale autochtone à l’École d’études autochtones de l’UQAT (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Offerte selon une approche unique, multidisciplinaire et interculturelle, cette formation jumèle certains certificats ou microprogrammes, dont les cours sont majoritairement offerts à distance. Ce programme permet de cumuler un total de 90 crédits et d'ainsi obtenir le diplôme de baccalauréat. « Ce premier baccalauréat offert à l'École d'études autochtones permettra aux étudiantes et étudiants de se démarquer par l'acquisition d'une expertise en études autochtones en suivant un parcours adapté à leurs besoins et en ayant accès à un encadrement personnalisé. Nous sommes fiers de lancer cette offre unique au Québec qui reflète bien la singularité de notre approche basée sur la multidisciplinarité », affirme Sébastien Brodeur-Girard, professeur et directeur de module par intérim à l'École d'études autochtones de l'UQAT.

Implication dans le développement et la gestion du territoire

Au cours de leur formation, les étudiantes et étudiants auront accès à des enseignantes et enseignants disponibles et reconnus pour leur expertise, en plus de bénéficier d'un vaste réseau d'organisations et de personnes autochtones partageant leurs expériences et leurs savoirs. « Ce programme mènera les étudiants et les étudiantes à mieux connaître les enjeux autochtones contemporains, ainsi qu'à acquérir des outils et un savoir-faire pour jouer un rôle actif dans le développement harmonieux et durable des territoires », renchérit Hugo Asselin, professeur et directeur de l'École d'études autochtones.

Les parcours proposés combinent différents champs d'études et offrent plusieurs perspectives d'emploi aux personnes diplômées du baccalauréat par cumul en gouvernance territoriale autochtone. Elles pourront être amenées à travailler au sein de diverses organisations autochtones, telles que les conseils de bande et les conseils tribaux. Elles pourront également occuper des postes clés dans différentes organisations qui travaillent ou collaborent avec les Peuples autochtones, comme les ministères de la fonction publique provinciale ou fédérale, les entreprises privées et les organisations non gouvernementales.

Une référence en matière de questions autochtones

Créée en 2016, l'École d'études autochtones de l'UQAT est le seul département universitaire dédié spécifiquement aux études autochtones au Québec. Centrée sur les interactions entre les étudiantes et les étudiants ainsi que les enseignantes et enseignants autochtones et allochtones, l'approche de l'École d'études autochtones est multidisciplinaire et interculturelle. En plus de proposer des programmes d'études destinés spécifiquement aux Autochtones dans divers domaines, l'École d'études autochtones offre des programmes qui s'adressent à toute personne ayant un intérêt pour les réalités autochtones ou souhaitant approfondir ses connaissances sur le sujet. Sa structure vise à assurer le développement de la formation et de la recherche pour, par et avec les Premiers Peuples. Le développement de bonnes pratiques en matière d'éthique de la recherche avec les Peuples autochtones se trouve au cœur de sa mission.

