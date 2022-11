TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Pour la 11e année consécutive, la Banque Tangerine s'est classée au premier rang des banques de taille moyenne dans le cadre de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers au Canada. Cette reconnaissance fait preuve de l'engagement de Tangerine à donner la priorité aux besoins du client et à proposer des innovations numériques qui les aident à tirer le meilleur parti de leur argent. Tangerine a obtenu avant cette reconnaissance son quatrième prix consécutif dans le cadre de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle quant aux principales cartes de crédit au Canada.

L'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers au Canada mène un sondage sur la satisfaction à l'égard de sept facteurs clés auprès de milliers de clients de services bancaires à l'échelle du pays. Le statut de chef de file de Tangerine se justifie par les meilleurs classements obtenus pour les critères suivants :

Produits de comptes bancaires proposés

Économie de temps ou d'argent

Opérations bancaires effectuées au moment souhaité et de la façon souhaitée.

Canaux numériques - site Web, application mobile

« Gagner et conserver la confiance de nos clients est une priorité pour nous. Nous souhaitons établir des relations à long terme avec eux en créant des solutions bancaires qui tiennent compte de ce qui est important pour eux et en prêtant attention à leurs besoins, a déclaré Gillian Riley, présidente et cheffe de la direction de la Banque Tangerine. Une distinction de ce type nous encourage à promouvoir sans cesse une meilleure expérience client et à nous améliorer de façon continue afin de permettre à nos clients de rester concentrés sur leur avenir financier. »

Voici ce que fait Tangerine pour continuer de bâtir la confiance de ses clients et leur proposer de meilleurs services :

Encore un NOUVEAU prix remporté en matière de satisfaction quant aux principales cartes de crédit : Tangerine a récemment remporté un prix en se hissant au premier rang du classement selon l'étude de 2022 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle quant aux principales cartes de crédit au Canada pour deux facteurs : modalités de cartes de crédit et communication. Les clients demandent de la souplesse en ce qui concerne leurs finances, et la Carte de crédit Remises Tangerine vous permet de choisir vos propres catégories de dépenses pour obtenir des récompenses, afin de les harmoniser avec votre budget.

Assurer la tranquillité d'esprit chez les clients : La protection de la vie privée et la sécurité constituent des priorités absolues pour Tangerine. Votre argent et vos renseignements personnels sont en sécurité chez nous. Nos dispositifs de sécurité sont de premier ordre, et nous continuons de les améliorer pour les rendre encore plus performants.

La protection de la vie privée et la sécurité constituent des priorités absolues pour Tangerine. Votre argent et vos renseignements personnels sont en sécurité chez nous. Nos dispositifs de sécurité sont de premier ordre, et nous continuons de les améliorer pour les rendre encore plus performants. S'engager à l'égard de ce qui compte pour les clients : Les produits de Tangerine, comme les Portefeuilles mondiaux socialement responsables d'Investissement Tangerine, lancés en janvier 2022, sont conçus pour être alignés sur les valeurs et les besoins de ses clients. Ces portefeuilles excluent les sociétés sur la base de critères d'investissement socialement responsable, de sorte que les clients puissent se sentir rassurés au sujet de leurs placements (voir le prospectus pour obtenir davantage de détails).

Mobiliser les collectivités que nous servons : Initiatives TangerineMC visent à rassembler les jeunes et à les inspirer, les motiver et les encourager a suscité des changements positifs dans leur vie.

Pour en savoir plus sur l'étude de J.D. Power de 2022 sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers, visitez la page Web http://www.jdpower.com/pr-id/2022147

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne de premier plan qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de plus de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais justes et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courants sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise du projet Initiatives TangerineMC, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership, et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 200 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts en ouvrant un compte de fonds d'investissement en ligne chez Fonds d'investissement Tangerine ltée. Ces entités sont des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Fonds d'investissement Tangerine ltée est le principal distributeur des Fonds d'investissement Tangerine.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses. Pionnière de l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans des renseignements pertinents sur les interactions des clients avec les marques et les produits. Les chefs de file mondiaux des grandes industries comptent sur J.D. Power pour orienter leurs stratégies de services à la clientèle.

J.D. Power a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les services offerts par l'entreprise, visitez JDPower.com/business .

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts à l'ouverture d'un compte de fonds d'investissement commun chez Fonds d'investissement Tangerine Limitée (« Fonds d'investissement Tangerine »). Les Fonds Tangerine ne sont vendus que par les Fonds d'investissement Tangerine qui en ont la propriété exclusive. Ces entités sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

*Veuillez consulter le prospectus des fonds disponibles à l'adresse https://www.tangerine.ca/fr/products/investing pour obtenir la liste complète des exclusions.

