BRUXELLES, le 12 févr. 2025 /CNW/ - En travaillant ensemble, le Canada et ses partenaires transatlantiques créent des emplois bien rémunérés pour leurs populations, renforcent leurs économies et font progresser des priorités essentielles, comme la lutte contre les changements climatiques et l'amélioration de la sécurité internationale. Face à l'instabilité géopolitique et à des soubresauts économiques, dont une menace de droits de douane par les États-Unis, il est plus important que jamais de miser sur ces partenariats, tant aujourd'hui que dans les années à venir.

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse à Paris, en France, et à Bruxelles, en Belgique. Lors de ce voyage, il s'est employé à resserrer les liens unissant le Canada à ses partenaires transatlantiques et à réaliser des progrès sur des priorités communes, notamment l'intelligence artificielle (IA).

À Paris, le premier ministre a participé au Sommet pour l'action sur l'IA, coprésidé par la France et l'Inde. Lors de cet événement, il a échangé avec des chefs d'entreprise et des responsables des politiques sur les façons dont nous créons des possibilités et de la croissance pour les Canadiens. Dans le cadre de la présidence canadienne du G7 en 2025, le premier ministre a souligné la volonté du Canada de développer, d'adopter et de promouvoir l'IA de manière responsable. Il s'agit, entre autres, d'aider nos partenaires à accéder à une énergie propre et fiable pour alimenter l'IA, de trouver des moyens de tirer parti de l'IA et de bâtir des réseaux énergétiques fiables, de soutenir le recours des petites et moyennes entreprises à l'IA pour accroître leur productivité et de faire profiter le monde entier de la révolution que représente l'IA afin que notre prospérité demeure inclusive.

Pendant le Sommet, le premier ministre Trudeau a signé la Déclaration commune des dirigeants sur l'IA inclusive et durable, qui donne de solides assises à l'approche canadienne pour le développement de l'IA et favorise le respect des droits de la personne, l'intérêt des populations et la protection de l'environnement. Le premier ministre a également rencontré plus d'une douzaine de chefs d'entreprise et de dirigeants de premier plan dans le domaine de l'IA afin de faire valoir les avantages du Canada en tant que partenaire idéal pour l'innovation et l'investissement et d'approfondir les relations commerciales qu'entretient le Canada avec ses partenaires aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE).

À Paris, le premier ministre a aussi présidé une table ronde sur les besoins de l'IA en matière d'infrastructure et d'énergie et participé à la cérémonie de clôture d'une rencontre ministérielle du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, dont le Canada est un membre fondateur.

À Bruxelles, le premier ministre Trudeau a participé à une réunion des dirigeants du Canada et de l'UE avec le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les dirigeants ont réaffirmé les forts liens qui unissent le Canada et l'UE et discuté des progrès réalisés dans les dernières années au profit des populations des deux côtés de l'Atlantique. À titre d'exemple, la relation commerciale a pu être renforcée grâce à l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE, et cet accord crée encore aujourd'hui d'importantes occasions pour les entreprises et des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de la classe moyenne au Canada et dans l'UE. Les dirigeants ont également discuté de l'imposition de droits de douane par les États-Unis ainsi que des répliques du Canada et de l'UE.

Lors de la réunion, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté de continuer à faire progresser les relations entre le Canada et l'UE et à obtenir des résultats dans le cadre d'une série de priorités communes. Il s'agit notamment de promouvoir la sécurité et la stabilité économiques mondiales, de renforcer les échanges et les investissements bilatéraux et à l'échelle mondiale - notamment en réponse aux droits de douane que les États-Unis prévoient d'imposer -, de défendre la primauté du droit, de faire progresser la coopération en matière de défense et de sécurité, et de soutenir l'Ukraine. Ils ont également discuté de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment à Gaza et en Syrie, soulignant l'importance d'une structure de gouvernance politique inclusive menée par les Syriens.

À Bruxelles, le premier ministre a également rencontré le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte. Il a réaffirmé l'engagement du Canada à travailler de concert avec les Alliés de l'OTAN afin de renforcer la sécurité euro-atlantique et de continuer à soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression injustifiable menée par la Russie. Il a également souligné les contributions du Canada aux initiatives de défense collective de l'OTAN en Europe, notamment dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

Pour relever des défis communs, il nous faut des solutions concertées. En travaillant ensemble, nous pouvons rendre le monde plus sécuritaire, créer des emplois bien rémunérés pour nos citoyens, tirer parti du potentiel des plus grandes innovations et veiller à ce que la croissance profite à tous. En tant que chef de file dans le domaine de l'IA et membre indéfectible de l'OTAN, et dans le cadre de sa présidence du G7 cette année, le Canada prend des mesures pour créer un monde meilleur, plus sûr et plus prospère.

Citation

« Lors de mon voyage à Paris et à Bruxelles, j'avais un message à faire passer : si vous cherchez un partenaire solide, fiable et digne de confiance, le Canada est celui qu'il vous faut. On fait progresser l'IA, on renforce nos alliances de défense, on crée des emplois bien rémunérés et on s'assure que les entreprises, les innovateurs et les partenaires choisissent le Canada. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la 11 e visite officielle du premier ministre Justin Trudeau en France .

visite officielle du premier ministre en . Tenu les 10 et 11 février 2025 à Paris , le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA) était le troisième sommet mondial du genre. Il succédait au Sommet sur l'IA de Séoul, auquel le premier ministre Trudeau a participé virtuellement l'année dernière, et au Sommet sur la sécurité de l'IA qui s'est tenu au Royaume-Uni en 2023.

, le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA) était le troisième sommet mondial du genre. Il succédait au Sommet sur l'IA de Séoul, auquel le premier ministre Trudeau a participé virtuellement l'année dernière, et au Sommet sur la sécurité de l'IA qui s'est tenu au Royaume-Uni en 2023. Intitulée « L'intelligence artificielle durable et inclusive pour la population et la planète », la déclaration commune qu'ont fait paraître les dirigeants dans la foulée du Sommet pour l'action sur l'IA porte principalement sur une gouvernance inclusive de l'IA qui sert les intérêts des populations et respecte les droits de la personne, l'environnement et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Elle souligne également l'importance d'une coopération et d'un dialogue inclusifs à l'égard de la gouvernance de l'IA ainsi que l'harmonisation des efforts de gouvernance avec ceux que déploient actuellement le Pacte numérique mondial des Nations Unies, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le réseau des instituts de sécurité.

Lancé en 2020, le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA) (en anglais seulement) appuie le développement et l'utilisation de l'IA dans un contexte qui favorise le respect des droits de la personne, l'inclusion, la diversité, l'innovation et la croissance économique, tout en tenant compte des ODD des Nations Unies. En tant que membre fondateur du PMIA, le Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux afin de s'assurer que le développement et l'utilisation de l'IA se font de manière responsable, au profit de tous les citoyens.

Le Canada a été le premier pays au monde à instaurer une stratégie nationale sur l'IA. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 4,4 milliards de dollars pour appuyer l'IA et l'infrastructure de recherche numérique. Dans le Budget 2024, il a notamment annoncé un investissement de 2,4 milliards de dollars qui servira à renforcer l'infrastructure de calcul pour l'IA, à soutenir les programmes l'adoption de l'IA et à établir un institut pour la sécurité de l'IA.

a été le premier pays au monde à instaurer une stratégie nationale sur l'IA. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 4,4 milliards de dollars pour appuyer l'IA et l'infrastructure de recherche numérique. Dans le Budget 2024, il a notamment annoncé un investissement de 2,4 milliards de dollars qui servira à renforcer l'infrastructure de calcul pour l'IA, à soutenir les programmes l'adoption de l'IA et à établir un institut pour la sécurité de l'IA. En novembre 2024, le gouvernement du Canada a lancé l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle (ICSIA), qui vise à renforcer la capacité du Canada à se protéger contre les risques entourant l'IA. Les travaux de l'Institut aideront le pays à continuer de se positionner comme un chef de file du développement et de l'adoption sûrs et responsables des technologies d'IA.

L'an dernier, le Canada et la France ont signé la Déclaration Canada- France sur l'intelligence artificielle, réitérant l'engagement des deux pays en faveur d'une utilisation responsable et sûre de l'IA, dans le respect des droits de la personne et des valeurs démocratiques.

ont signé la Déclaration Canada- sur l'intelligence artificielle, réitérant l'engagement des deux pays en faveur d'une utilisation responsable et sûre de l'IA, dans le respect des droits de la personne et des valeurs démocratiques. En 2024, la France était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne (UE) et son dixième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 14,1 milliards de dollars.

était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne (UE) et son dixième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 14,1 milliards de dollars. Pendant sa visite en France , le premier ministre a également rencontré le président de la France , Emmanuel Macron.

, le premier ministre a également rencontré le président de la , Emmanuel Macron. Il s'agissait de la sixième visite officielle du premier ministre Justin Trudeau en Belgique.

en Belgique. Composée de 27 États membres, l'UE est la deuxième destination en importance pour les exportations canadiennes de marchandises, après les États-Unis d'Amérique. En 2024, le commerce bilatéral des marchandises entre le Canada et l'UE s'est élevé à 119 milliards de dollars.

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE a été signé en 2016 et est appliqué à titre provisoire depuis 2017. Depuis 2016, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'UE a augmenté de 58 %.

est appliqué à titre provisoire depuis 2017. Depuis 2016, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'UE a augmenté de 58 %. Le Canada est un membre fondateur de l'OTAN. L'Alliance est une pierre angulaire de la politique du Canada en matière de sécurité et de défense et constitue une plateforme importante pour les contributions du Canada à la paix et à la sécurité internationales.

