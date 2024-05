TORONTO, le 5 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, tandis que nous nous apprêtons à souligner Yom HaShoah, aussi connu comme le Jour commémoratif de l'Holocauste, nous nous rappelons les six millions de personnes juives assassinées durant l'Holocauste. C'est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire de l'humanité, et en ce sens cette cruauté inimaginable et ce profond sentiment de perte et de deuil présents pendant l'Holocauste et dans nos souvenirs collectifs ne nous quitteront jamais.

Cette année, Yom HaShoah arrive au moment où les communautés juives sont encore sous le choc des attaques terroristes brutales perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier - le jour le plus meurtrier qu'ait connu le peuple juif depuis l'Holocauste - et de la montée inquiétante de l'antisémitisme qui s'est ensuivie au Canada et dans le monde. Le Canada condamne sans équivoque les attaques du Hamas, la glorification de ces gestes indéfendables et les actes antisémites inacceptables qui ont ciblé la communauté juive canadienne.

Aujourd'hui, nous devons nous souvenir, mais nous devons aussi apprendre, renseigner les autres et renouveler notre obligation éternelle de ne jamais laisser de tels événements se reproduire.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui présenté des mesures de 90,5 millions de dollars du Budget 2024 pour combattre l'antisémitisme, préserver la mémoire de l'Holocauste, sensibiliser la population à l'égard de la négation et de la déformation de l'Holocauste et protéger les lieux de rassemblement du peuple juif.

Voici les mesures proposées :

Créer un nouveau programme national permanent pour la commémoration de l'Holocauste. Le Budget 2024 prévoit un investissement de 5 millions de dollars pour appuyer les initiatives visant à préserver la mémoire de l'Holocauste pour les prochaines générations et aider plus de Canadiens à en apprendre davantage sur les atrocités commises à l'époque et sur la prédominance de l'antisémitisme qui les a causées.

Appuyer la construction du nouveau Musée de l'Holocauste Montréal. Le gouvernement du Canada investira 5 millions de dollars pour contribuer à la construction de ce musée, qui vise à sensibiliser une nouvelle génération de visiteurs, y compris des élèves, au sujet des horreurs et des injustices de l'Holocauste. Ces fonds s'ajoutent à un investissement précédent de 20 millions de dollars à l'appui de ce projet et font partie d'un éventail d'investissements générationnels favorisant la modernisation des grands établissements consacrés à l'Holocauste au Canada. Par exemple, 2,5 millions de dollars iront au Musée de l'Holocauste Toronto et 25 millions de dollars seront consacrés à la construction d'un nouveau centre communautaire juif dans le Grand Vancouver, qui accueillera l'agrandissement du Centre commémoratif de l'Holocauste de Vancouver.

Renforcer notre soutien envers l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Le Budget 2024 propose 7,3 millions de dollars pour aider l'envoyée spéciale Deborah Lyons à contribuer à bâtir une société plus inclusive et à veiller à ce que les populations juives actuelles et futures puissent se sentir en sécurité au pays comme à l'étranger. Ces fonds s'ajoutent au montant de 5,6 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2022-2023, qui était prévu au Budget 2022.

Protéger les communautés contre les crimes motivés par la haine. Le Budget 2024 annonce un montant de 41,2 millions de dollars pour améliorer la collecte et la disponibilité des données sur les crimes haineux au Canada; aider les collèges policiers à renforcer la formation sur la gestion des crimes haineux; et élaborer et offrir une formation spécialisée aux procureures et procureurs de la Couronne afin de sensibiliser la magistrature à la dynamique unique des crimes haineux. Si nous avons les données exactes et si les forces de l'ordre, les procureurs et les juges sont formés pour prévenir les crimes haineux et sévir contre les crimes haineux, nous pourrons améliorer notre capacité à combattre cette haine sur tous les fronts.

Protéger les synagogues et les lieux culturels. Dans le cadre du Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine, le Budget 2024 propose 32 millions de dollars par l'intermédiaire du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour accroître la sécurité dans les lieux de rassemblement tels que les synagogues, les externats et les centres communautaires. Ainsi, les communautés à risque seront protégées contre les crimes motivés par la haine, y compris les communautés juives. De plus, nous réduirons les formalités administratives et ferons évoluer le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité afin de permettre aux organisations d'accéder plus facilement et plus efficacement au soutien en matière de sécurité lorsqu'elles en ont besoin.

Lancer un examen pour évaluer et renouveler le Monument national de l'Holocauste du Canada. Au moyen de ressources existantes, le gouvernement fédéral travaillera en collaboration avec des spécialistes de l'Holocauste, des experts en éducation et la communauté locale pour accroître la visibilité du Monument et la sensibilisation des Canadiens à l'égard du Monument, et ce, à Ottawa, en Ontario, et dans le reste du pays.

Notre message aux Canadiens juifs est le suivant : nous sommes avec vous. Notre solidarité est inébranlable. Et notre engagement à l'égard de votre sécurité est à toute épreuve. Qu'ils se trouvent dans leur synagogue ou dans un commerce ou une école juive ou qu'ils portent l'étoile de David ou la kippa, les Canadiens juifs méritent de se sentir en sécurité, soutenus et accueillis. Ils méritent de vivre leur vie de manière fière et ouverte, sans être intimidés ou avoir peur.

Nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent pour sensibiliser la population à l'Holocauste, lutter contre l'antisémitisme et combattre la haine sous toutes ses formes, et ce ne sont là que quelques-unes des mesures que nous proposons dans le Budget 2024 pour bâtir un pays plus équitable et inclusif pour tous. À l'occasion de Yom HaShoah, le Canada réaffirme sa solidarité envers les communautés juives pour que ce sombre chapitre de l'histoire ne se répète jamais.

Citations

« Nous sommes solidaires des Canadiens juifs - en ce jour de Yom HaShoah et chaque jour. Nous devons nous serrer les coudes, nous rappeler les conséquences de la haine, informer les autres et renouveler nos efforts visant à éliminer l'antisémitisme. Les Canadiens juifs méritent de vivre leur vie de manière fière et ouverte, sans être intimidés ou avoir peur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Cela ne suffit pas de dire "plus jamais". Dans le budget de cette année, nous réalisons des investissements et prenons des mesures tangibles pour lutter contre l'antisémitisme, la haine et l'intolérance sous toutes leurs formes - tout en réaffirmant notre volonté de demeurer solidaires des Canadiens juifs. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada

« L'antisémitisme n'a pas sa place au Canada. Les investissements prévus au Budget 2024 aideront à renseigner les générations de Canadiens d'aujourd'hui et de demain pour que les horreurs de l'Holocauste ne tombent jamais dans l'oubli et que nous luttions toujours contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine. »

-- L'hon. Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Nous ne devons jamais oublier les témoignages, les familles et le legs de ceux qui ont perdu la vie dans l'Holocauste. C'est douloureux, mais essentiel. Cette histoire doit être racontée dans nos musées, à travers nos monuments et dans nos espaces communautaires, pour nous inciter à poursuivre continuellement notre réflexion afin que ce genre d'événement ne se reproduise jamais. Malheureusement, la haine, la peur, la persécution et l'antisémitisme existent encore de nos jours. Nous devons nous y attaquer chaque jour. Aujourd'hui, des générations de Canadiens juifs et de personnes juives dans le monde entier se souviennent. Et en prenant des mesures concrètes, dans un esprit de solidarité, nous sommes avec eux. »

-- L'hon. Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Yom HaShoah nous rappelle qu'il nous revient à tous de veiller à ce que la promesse "plus jamais" soit respectée. Il y a beaucoup de travail à faire pour que les communautés juives canadiennes puissent non seulement se sentir en sécurité, mais aussi être en mesure de s'épanouir. Les jeunes générations de toutes les communautés au Canada doivent être informées des dangers associés à la négation, à la déformation et à l'inversion de l'Holocauste, et tous les Canadiens doivent renouveler leur engagement à combattre l'antisémitisme dont nous sommes témoins de nos jours au pays et ailleurs dans le monde. »

-- Deborah Lyons, envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme

Faits saillants

En tout, le Budget 2024 propose un financement de 273,6 millions de dollars sur six ans, à compter de 2024- 2025, et de 29,3 millions par la suite, pour le Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine, afin d'appuyer la sensibilisation communautaire et la réforme de l'application de la loi, de lutter contre la radicalisation et d'accroître l'aide aux victimes de discrimination et de violence.

de 29,3 millions par la suite, pour le Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine, afin d'appuyer la sensibilisation communautaire et la réforme de l'application de la loi, de lutter contre la radicalisation et d'accroître l'aide aux victimes de discrimination et de violence. Depuis 2018-2019, le Canada a investi plus de 260 millions de dollars dans la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, le Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine et la Fondation canadienne des relations raciales afin de combattre le racisme et la haine, pour continuer d'enrichir notre société grâce à la remarquable diversité du Canada.

Plus tôt cette année, le gouvernement a déposé la Loi sur les préjudices en ligne , qui luttera contre l'augmentation importante de la haine en ligne dirigée contre les populations vulnérables, telles que la communauté juive. De plus, cette loi crée de nouvelles dispositions et renforce des dispositions actuelles du Code criminel pour veiller à ce que les auteurs de crime haineux répondent de leurs actes.

, qui luttera contre l'augmentation importante de la haine en ligne dirigée contre les populations vulnérables, telles que la communauté juive. De plus, cette loi crée de nouvelles dispositions et renforce des dispositions actuelles du pour veiller à ce que les auteurs de crime haineux répondent de leurs actes. Le poste d'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme a été créé en 2020 dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à renforcer les efforts nationaux et internationaux visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et les témoignages des survivants. L'envoyée spéciale s'attache à combattre l'antisémitisme, la haine et le racisme ainsi qu'à promouvoir et à défendre la démocratie, le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne.

L'engagement du Canada à l'égard des droits de la personne et de la lutte contre l'antisémitisme au pays et à l'étranger est ancré dans son appartenance à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) et sa collaboration avec celle-ci. En tant que seule institution internationale ayant pour mandat principal de se pencher sur les questions liées à l'Holocauste, l'AIMH favorise la sensibilisation aux répercussions négatives de grande envergure de l'antisémitisme dans le monde et cherche des moyens d'y mettre fin. En juin 2022, le Canada a annoncé qu'il allait doubler sa contribution annuelle à l'AIMH.

En 2019, le gouvernement du Canada a adopté la définition de l'antisémitisme établie par l'AIMH. Un guide d'accompagnement est en cours de rédaction et sera rendu public cette année.

En 2022, le gouvernement a modifié le Code criminel du Canada pour considérer comme un acte criminel le fait d'encourager volontairement l'antisémitisme en tolérant, en niant ou en minimisant l'Holocauste.

du Canada pour considérer comme un acte criminel le fait d'encourager volontairement l'antisémitisme en tolérant, en niant ou en minimisant l'Holocauste. Le Budget 2024 du gouvernement du Canada a été déposé à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le 16 avril 2024.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]