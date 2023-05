Nous nous efforçons de bâtir un monde meilleur qui ne laisse personne pour compte, en collaboration avec nos partenaires du G7

HIROSHIMA, JAPON, le 20 mai 2023 /CNW/ - La vision commune du G7 à l'égard d'un avenir stable, prospère et pacifique pour tous n'a jamais eu une aussi grande importance. Compte tenu de la multiplication des conflits armés, des changements climatiques, de l'insécurité alimentaire et énergétique et des pandémies, les crises qui se chevauchent sur la planète à l'heure actuelle requièrent une plus grande collaboration des pays du monde.

Aujourd'hui, au deuxième jour du Sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une série de nouveaux investissements qui aideront à répondre aux besoins des populations des économies émergentes et des pays en développement. Le premier ministre, de concert avec ses homologues du G7, les dirigeants de pays invités et les dirigeants d'organisations internationales invitées, a fait valoir la nécessité de mener une action ambitieuse concertée pour faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) - la voie que le Canada et le reste du monde doivent suivre et qui ne laisse personne pour compte.

Lors de discussions sur l'état de l'économie mondiale, le premier ministre Trudeau a souligné que le Canada accélère les progrès vers l'atteinte des ODD en investissant dans des solutions permettant de mobiliser du financement pour la mise en œuvre d'infrastructures de qualité, d'améliorer la sécurité énergétique, alimentaire et nutritionnelle, de préserver la santé mondiale et de promouvoir l'égalité des sexes, tout en s'attaquant aux crises que constituent les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution. Il a insisté sur l'importance de la collaboration afin de réformer l'architecture financière internationale et ainsi améliorer l'accès au financement des économies émergentes et des pays en développement.

Lors d'une activité parallèle sur le Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l'investissement, le premier ministre Trudeau a annoncé une contribution de 283 millions de dollars dans le Partenariat à forte incidence pour la lutte contre le changement climatique, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Cet investissement fait du Canada le plus important donateur au Partenariat à ce jour et aidera des pays à se doter d'une économie propre.

Le premier ministre a également annoncé des investissements ciblés dans des infrastructures modernes, adaptées au climat et résilientes. Il s'agit notamment d'une contribution de 42 millions de dollars au fonds Mirova Gigaton et d'un prêt de 10 millions de dollars de FinDev Canada, l'institution canadienne spécialisée dans le financement du développement, à la société Maranatha Energy Investment SRL pour la construction et l'exploitation de la première phase d'une centrale solaire en République dominicaine. Le premier ministre a également mis en lumière le prêt de 54 millions de dollars récemment consenti par FinDev à Genneia pour favoriser l'énergie propre en Argentine au moyen d'un projet d'énergie solaire et éolienne.

Les dirigeants du G7 ont fait paraître une déclaration sur la résilience économique et la sécurité économique. Le premier ministre Trudeau a parlé du rôle important que joue le Canada pour favoriser la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales et dans le domaine des minéraux critiques, à l'heure où les pays renforcent leur économie de plus en plus verte.

L'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine dégrade un système alimentaire mondial déjà fortement éprouvé. Le prix des aliments et du carburant est en hausse et aggrave l'insécurité des populations du monde entier. Conscients que l'être humain requiert un accès à des aliments abordables, sûrs, nutritifs et adéquats, les dirigeants du G7 et des pays invités ont fait paraître l'Énoncé d'action d'Hiroshima pour la résilience de la sécurité alimentaire mondiale, qui contribuera à répondre à ces besoins maintenant et à l'avenir. De plus, le Canada poursuit ses investissements de taille dans l'agriculture et les systèmes alimentaires et nutritionnels résilients, durables et inclusifs. Aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a d'ailleurs annoncé une somme de 100 millions de dollars, par l'intermédiaire du Mécanisme pour des systèmes alimentaires résilients du Canada et de la Société financière internationale, afin d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires dans les pays en développement.

Le premier ministre a aussi annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour l'agriculture et les systèmes alimentaires dans le cadre du Fonds pour les systèmes alimentaires adaptés au climat, qui permettra d'offrir des prêts et une assistance technique ciblés à tout au plus 30 petites et moyennes entreprises du secteur agricole de pays en développement pour les aider à réaliser des interventions adaptées au climat et à s'adapter aux changements climatiques et pour contribuer à la résilience des systèmes alimentaires face aux crises et aux bouleversements.

Au cours du Sommet, le premier ministre Justin Trudeau a salué les progrès considérables qui ont été accomplis dans le monde pour combattre la COVID-19, et les dirigeants et lui ont convenu de ne pas relâcher les efforts visant à mieux se préparer à la prochaine pandémie. Le Canada a été un partenaire de premier plan dans la réponse à la COVID-19 et la relance suivant la pandémie. En effet, il a versé plus de 3,5 milliards de dollars en aide internationale depuis février 2020, dont 2,1 milliards pour payer sa juste part à l'appui de l'Accélérateur ACT.

Le Canada continue de placer les femmes et les filles au centre de ses efforts visant à trouver des solutions plus inclusives et durables pour répondre aux besoins des pays à revenu faible et intermédiaire. Tablant sur la proche collaboration actuelle des partenaires du G7 à l'égard de l'égalité des sexes, le premier ministre Trudeau a annoncé l'octroi de 4 millions de dollars au Fonds des femmes pour la paix et l'aide humanitaire, dont 1 million de dollars à l'appel d'Haïti, afin de faire face à la crise, de répondre aux besoins distincts des femmes et des filles et de favoriser leur participation aux processus et accords de paix. Le Canada s'engagera également à verser 220 000 $ dans le Fonds international pour les survivants de violences sexuelles liées à un conflit pour que les femmes et les filles survivantes puissent pleinement participer à la mise en œuvre de la loi sur les survivantes yézidies en Irak.

Les changements climatiques touchent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables au monde. Le premier ministre a donc réitéré l'engagement du Canada à renforcer la mise en œuvre de l'Accord de Paris au cours de cette décennie cruciale et à tracer la voie vers la carboneutralité d'ici 2050. Les dirigeants du G7 ont fait paraître le Plan d'action des dirigeants du G7 pour une économie axée sur l'énergie propre, et le premier ministre a encouragé les dirigeants du G7 et des pays invités à adhérer au Défi mondial sur la tarification du carbone afin de tripler d'ici 2030 la couverture mondiale de la tarification du carbone, qui contribue à lutter contre les changements climatiques et à rendre la vie des gens plus abordable.

Dans le cadre du rôle de premier plan du Canada en matière de conservation de la nature, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada accueillerait la septième assemblée du Fonds pour l'environnement mondial à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 22 au 26 août 2023. Cette assemblée réunira des dignitaires, des leaders d'opinion, des peuples autochtones et des organisations internationales autour des enjeux environnementaux les plus urgents sur la planète.

À Hiroshima, le premier ministre Trudeau a également déclaré que le Canada avait l'intention de se joindre à l'Organisation internationale des bois tropicaux et a salué l'officialisation des relations diplomatiques avec les îles Cook, actuellement à la présidence du Forum des îles du Pacifique. Il s'agit là d'une grande avancée dans l'engagement du Canada au sein de la région indo-pacifique.

Au cours du Sommet, les dirigeants du G7 ont publié un communiqué dans lequel ils conviennent : de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra face à la guerre illégale de la Russie; de renforcer les efforts de désarmement et de non-prolifération; de coordonner leur approche en faveur de la résilience et de la sécurité économiques dans le monde; et de mener la transition vers les économies de demain, qui seront axées sur l'énergie propre.

Citation

« Depuis près de 50 ans, le G7 démontre que la communauté internationale est plus forte lorsqu'elle est soudée. Dans le cadre de ce Sommet du G7 et à tout moment, le Canada reste prêt à travailler en collaboration afin de bâtir un monde meilleur - un monde ancré dans un ordre international libre et ouvert reposant sur la primauté du droit, où l'environnement est propre et sain et où les économies sont fortes et centrées sur le bien-être de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2022, le premier ministre Justin Trudeau a été nommé à la coprésidence du Groupe des défenseurs des ODD du secrétaire général des Nations Unies, où il joint sa voix à celle de 16 personnes inspirantes et influentes qui sensibilisent le monde aux Objectifs de développement durable et à la nécessité d'une action accélérée.

a été nommé à la coprésidence du Groupe des défenseurs des ODD du secrétaire général des Nations Unies, où il joint sa voix à celle de 16 personnes inspirantes et influentes qui sensibilisent le monde aux Objectifs de développement durable et à la nécessité d'une action accélérée. En février 2021, le gouvernement du Canada a fait paraître la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble. Cette stratégie vise à créer et à favoriser une approche mobilisant l'ensemble de la société afin d'accélérer les progrès en matière d'ODD, au Canada et à l'étranger. Le Canada continue d'adopter une approche tenant compte de l'égalité des sexes dans la mise en œuvre du Programme 2030 par le biais de sa politique étrangère féministe, y compris sa Politique d'aide internationale féministe.

continue d'adopter une approche tenant compte de l'égalité des sexes dans la mise en œuvre du Programme 2030 par le biais de sa politique étrangère féministe, y compris sa Politique d'aide internationale féministe. En 2021-2022, 99 % de l'aide bilatérale au développement international du Canada visait ou intégrait des résultats en matière d'égalité des sexes.

Au Sommet du G7 de 2022, le Canada s'est engagé à travailler de concert avec les autres dirigeants du G7 et ses partenaires internationaux pour combler le déficit de financement des infrastructures en cherchant à mobiliser à l'échelle internationale des investissements s'élevant à 600 milliards de dollars américains d'ici 2027 et pour renforcer les partenariats mondiaux en faveur d'investissements publics et privés dans des infrastructures durables, inclusives, résilientes et de qualité.

pour renforcer les partenariats mondiaux en faveur d'investissements publics et privés dans des infrastructures durables, inclusives, résilientes et de qualité. Le Partenariat à forte incidence pour la lutte contre le changement climatique (PFILCC) est le premier partenariat multidonateurs à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement visant à intensifier l'action climatique et les avantages environnementaux mutuels. Le Canada y consacre une part importante de son engagement international en matière de financement climatique, qui s'élève à 5,3 milliards de dollars pour la période 2021-2026.

y consacre une part importante de son engagement international en matière de financement climatique, qui s'élève à 5,3 milliards de dollars pour la période 2021-2026. Le Fonds pour l'environnement mondial est la plus grande source multilatérale de financement mondial pour l'environnement et le principal mécanisme dont se sert le Canada pour aider les pays en développement à faire face à des enjeux tels que la perte de la biodiversité, les changements climatiques, la pollution et les menaces qui pèsent sur la santé des océans.

Dans le cadre de sa présidence du G7, le Japon a invité les dirigeants de l'Australie, du Brésil, des Comores, des îles Cooks, de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée et du Vietnam à participer au Sommet d' Hiroshima . Le Japon a aussi invité les dirigeants des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie, du Fonds monétaire international, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale du commerce.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]