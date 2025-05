OTTAWA, ON, le 5 mai 2025 /CNW/ - Hier, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.

Les premiers ministres se sont félicités mutuellement pour leur élection et leur réélection respectives. Le premier ministre Carney a souligné les nombreux domaines de coopération étroite entre le Canada et l'Australie, notamment en matière de commerce, de défense et de maintien d'une zone indo-pacifique libre et ouverte.

Les dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer les relations entre leurs deux nations et ont convenu de rester en contact étroit.

