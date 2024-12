- Un partenariat pluriannuel de plusieurs millions de dollars pour soutenir les six clubs de la Super Ligue du Nord -

- Programme avantage sur le terrain visant à améliorer l'expérience des athlètes sur et en dehors du terrain avant la saison inaugurale de la Super Ligue du Nord -

TORONTO, le 4 déc. 2024 /CNW/ - En prévision de sa saison inaugurale en avril 2025, la Super Ligue du Nord , la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada, est fière d'annoncer que la Société Canadian Tire est son partenaire fondateur. Reflétant l'engagement continu de la Société Canadian Tire à faire progresser le sport féminin professionnel au Canada, ce partenariat pluriannuel de plusieurs millions de dollars représente une étape transformatrice pour la Ligue, assurant sa croissance, sa durabilité et son impact à long terme sur le soccer féminin canadien (voir les détails complets du partenariat ci-dessous).

L'élément central de ce partenariat est le lancement du Programme avantage sur le terrain, une initiative novatrice visant à améliorer l'expérience des athlètes, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Soutenu par le financement et les ressources fournis par la Société Canadian Tire, le Programme avantage sur le terrain aidera les joueurs à s'établir dans de nouvelles maisons et communautés à travers le Canada, tout en aidant les clubs à optimiser leurs installations alors qu'ils se préparent pour la saison à venir.

Axé sur le développement de la ligue et le soutien à la communauté, ce partenariat est fondé sur les liens existants et le travail fondamental accompli par les deux partenaires au cours de la phase de développement du Projet 8 dirigée par la fondatrice de la Super Ligue du Nord, Diana Matheson.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement La Société Canadian Tire en tant que premier partenaire fondateur de la Super Ligue du Nord », a déclaré Christina Litz, présidente de la Super Ligue du Nord. « Lorsque cette ligue n'était qu'un rêve, la Société Canadian Tire a été la première entreprise à montrer leur appui et à nous dire « vous pouvez compter sur nous ». Leur soutien a permis à Diana Matheson de concrétiser sa vision. Ce partenariat marquant réaffirme l'engagement de Canadian Tire à faire progresser la Super Ligue du Nord et à inspirer la prochaine génération d'athlètes partout au Canada. La Société Canadian Tire est là depuis notre tout début, et maintenant elle ouvre la voie à l'avenir de notre ligue ».

« Allant de l'idée initiale jusqu'au coup d'envoi, la Société Canadian Tire a eu l'honneur de se joindre à la Super Ligue du Nord tout au long de son parcours historique visant à créer la toute propre ligue professionnelle de soccer féminin du Canada », a déclaré Kim Saunders, vice-présidente, Partenariats, La Société Canadian Tire ». « Guidés par la vision inspirante de nos partenaires de la SLN et illustrés par notre collaboration avec le Programme avantage sur le terrain, nous sommes fiers de nous joindre à la Super Ligue du Nord en tant que partenaire fondateur afin de poursuivre notre engagement à promouvoir le sport professionnel féminin et l'équité entre les sexes, tout en nous efforçant d'améliorer la vie - et le sport - au Canada. »

Ouvrant la voie à un moment historique dans l'histoire du soccer canadien, les points saillants du partenariat entre la Super Ligue du Nord et la Société Canadian Tire sont les suivants :

Programme avantage sur le terrain : Financement annuel pour tous les clubs de la Super Ligue du Nord, destiné à améliorer l'expérience des athlètes sur et en dehors du terrain. Les ressources et le soutien seront destinés à aider les nouveaux joueurs à s'intégrer dans leur nouvelle communauté, tout en aidant les équipes à améliorer leurs installations avant le coup d'envoi.

: Financement annuel pour tous les clubs de la Super Ligue du Nord, destiné à améliorer l'expérience des athlètes sur et en dehors du terrain. Les ressources et le soutien seront destinés à aider les nouveaux joueurs à s'intégrer dans leur nouvelle communauté, tout en aidant les équipes à améliorer leurs installations avant le coup d'envoi. Radiodiffusion et présence de la marque : Les enseignes de la Société Canadian Tire, incluant SportChek, Sports Experts et les magasins de détail Canadian Tire seront mis en valeur sur toutes les plateformes de la Super Ligue du Nord, y compris dans les stades des clubs pendant la saison régulière et les séries éliminatoires et pendant les diffusions nationales des matchs sur TSN, RDS et CBC Sports. La Société Canadian Tire collaborera également avec les clubs et les athlètes de la Super Ligue du Nord pour produire du contenu numérique et réseaux sociaux exclusifs.

Les enseignes de la Société Canadian Tire, incluant SportChek, Sports Experts et les magasins de détail Canadian Tire seront mis en valeur sur toutes les plateformes de la Super Ligue du Nord, y compris dans les stades des clubs pendant la saison régulière et les séries éliminatoires et pendant les diffusions nationales des matchs sur TSN, RDS et CBC Sports. La Société Canadian Tire collaborera également avec les clubs et les athlètes de la Super Ligue du Nord pour produire du contenu numérique et réseaux sociaux exclusifs. Écusson de manche du partenaire - Le triangle rouge emblématique de Canadian Tire sera fièrement affiché sur la manche gauche de chaque maillot de club de la Super Ligue du Nord.

Lancement de la ligue en 2025

La Super Ligue du Nord débutera en avril 2025 avec six clubs dynamiques représentant les principaux marchés canadiens : Halifax Tides FC , CF Roses de Montréal , CF Rapide Ottawa , AFC Toronto , Calgary Wild FC , and Vancouver Rise FC . Les billets de saison sont maintenant disponibles sur le site NSL.ca .

À propos de la Super Ligue du Nord

La Super Ligue du Nord est la première ligue professionnelle de soccer féminin et sa saison inaugurale débute en avril 2025. Elle compte six clubs fondateurs : Halifax Tides FC , CF Roses de Montréal , CF Rapide Ottawa , AFC Toronto , Calgary Wild FC , et Vancouver Rise FC . Créer par des joueurs et des supporters, la ligue est ancrée dans les meilleures pratiques mondiales et s'efforce de promouvoir l'excellence canadienne dans le sport, l'équité et l'inclusion. Pour obtenir des mises à jour et de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.NSL.ca .

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le segment de la vente au détail comprend également Mark's / L'Équipeur, un chef de file pour les vêtements décontractés et industriels; Pro Hockey Life est un magasin spécialisé destiné aux joueurs d'élite; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere proposent les meilleures marques de vêtements de sport. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site Corp.CanadianTire.ca.

SOURCE Société Canadian Tire Limitée

