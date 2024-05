Nous favorisons la prospérité de l'Inuit Nunangat par l'intermédiaire du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne

OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Depuis la signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat en 2017, le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits continuent de se rencontrer chaque année et de travailler ensemble dans le cadre du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) pour faire avancer les priorités communes, renforcer le partenariat entre les Inuits et la Couronne et favoriser la prospérité de l'Inuit Nunangat.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, des membres du Conseil des ministres fédéral et des dirigeants inuits élus de la Inuvialuit Regional Corporation, de Nunavut Tunngavik Incorporated, de la société Makivvik et du gouvernement du Nunatsiavut se sont réunis dans le cadre du CPIC à Ottawa, en Ontario.

Au cours de la réunion, les dirigeants ont discuté d'une vision collective des activités de mise en œuvre conjointe de la Politique sur l'Inuit Nunangat, approuvée par les dirigeants du CPIC en 2022. Ils se sont engagés à travailler sans relâche pour faire avancer la politique, qui donnera lieu à des changements transformationnels puisqu'elle oriente la façon dont les ministères et organismes fédéraux conçoivent et mettent en œuvre les politiques, les programmes et les services qui s'appliquent aux Inuits et à l'ensemble de l'Inuit Nunangat. Les dirigeants ont convenu de travailler à l'établissement d'un partenariat visant la création d'une université gérée par les Inuits dans l'Inuit Nunangat.

Le premier ministre, le président Obed et les dirigeants membres du CPIC ont discuté du budget fédéral présenté récemment, lequel prévoit un investissement de 370 millions de dollars pour l'Inuit Nunangat qui sera plus particulièrement destiné au logement et aux infrastructures communautaires dans les communautés inuites. Les dirigeants ont également souligné un investissement de 45 millions de dollars sur deux ans pour soutenir la collaboration entre Makivvik et le Canada dans le cadre des mesures fédérales prises relativement aux répercussions négatives persistantes de l'abattage historique des chiens de traîneau et de la perte de la culture inuite, ce qui constitue un résultat attendu du domaine prioritaire du CPIC relatif aux mesures de réconciliation. Les dirigeants ont aussi mis en relief l'annonce faite récemment par le gouvernement du Canada au sujet de la création d'un organisme de contrôle indépendant dirigé par un nouveau commissaire chargé de la mise en œuvre des traités modernes et ils ont discuté des retombées pour les Inuits.

Les dirigeants du CPIC ont examiné les progrès réalisés au cours de l'année écoulée, notamment les étapes franchies dans les travaux à plus long terme en cours dans de nombreux domaines prioritaires et les améliorations apportées aux systèmes de gestion et d'administration du CPIC, conformément aux recommandations du rapport d'évaluation approuvé l'année dernière.

« Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne a été créé selon le principe voulant qu'un partenariat égal entre les Inuits et la Couronne est essentiel au processus de réconciliation. Nous veillons à ce que la confiance, la transparence et la reddition de comptes restent au cœur de tous les efforts que nous déployons. Nous sommes déterminés à travailler avec les dirigeants inuits, par l'intermédiaire du CPIC, pour renouveler la relation entre les Inuits et la Couronne et la faire progresser. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Pour que le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne puisse réaliser son objectif premier, c'est-à-dire susciter un changement transformationnel, il faut assurer la tenue d'une discussion ouverte et honnête entre les dirigeants inuits, le premier ministre et le Conseil des ministres. Grâce au travail accompli, nous avons annoncé il y a deux ans le lancement de la Politique sur l'Inuit Nunangat : la première politique fédérale dans laquelle le gouvernement aligne ses intentions sur les résultats en ce qui concerne les efforts déployés pour assurer une équité réelle aux Inuits. Aujourd'hui, nous avons fait de grands progrès dans notre engagement à mettre en œuvre cette politique. Il s'agit d'un engagement à l'égard de notre prospérité collective et de la prospérité de tous les Canadiens. »

-- Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

« Nous nous réunissons autour de cette table trois fois par année pour continuer à faire avancer les priorités des Inuits. Qu'il s'agisse du logement, des soins de santé ou de la mise en œuvre des revendications territoriales, les Inuits connaissent les besoins de leurs communautés. Ils proposent et mettent en œuvre des solutions, et nous serons un partenaire dans cette tâche. Il reste encore beaucoup à faire et nous continuerons à travailler ensemble - à cette table et au-delà - afin de rendre la vie meilleure et plus juste pour toute la population de l'Inuit Nunangat. »

-- L'hon. Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) a été créé selon le principe voulant qu'un partenariat égal entre les Inuits et la Couronne est essentiel au processus de réconciliation. Le Comité se réunit trois fois par année. Une fois l'an, il est coprésidé par le premier ministre et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami.

Le CPIC réunit également en tant que membres permanents les présidents du Conseil circumpolaire inuit du Canada , du Conseil national des jeunes Inuits et de l'organisme Pauktuutit Inuit Women of Canada .

, du Conseil national des jeunes Inuits et de l'organisme Pauktuutit Inuit Women of . Les participants à la réunion d'aujourd'hui comprenaient : Le premier ministre Justin Trudeau Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones Mélanie Joly , ministre des Affaires étrangères François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Dan Vandal , ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario Diane Lebouthillier , ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Bill Blair , ministre de la Défense nationale Natan Obed , président de l'Inuit Tapiriit Kanatami Duane Smith , président et directeur général de la Société régionale inuvialuite Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated Johannes Lampe , président du Nunatsiavut Pita Aatami, président de Makivvik Nancy Etok , présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada

Le commissaire chargé de la mise en œuvre des traités modernes agirait à titre d'agent du Parlement. Le rôle du commissaire a été défini en collaboration avec les partenaires signataires de traités modernes afin d'assurer un contrôle indépendant, crédible, efficace et durable de la mise en œuvre des traités modernes et de tenir le gouvernement fédéral responsable devant le Parlement des objectifs, des obligations et des relations découlant de ces traités.

Le commissaire doit avoir la confiance des partenaires autochtones signataires de traités modernes. Ainsi, la consultation de ces derniers fera partie intégrante du processus législatif et de nomination.

L'Inuit Nunangat est la terre natale des Inuits au Canada . Elle englobe l'eau, la glace et la terre des régions visées par des revendications territoriales des Inuits : la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon , le Nunavut , le Nunavik dans le Nord du Québec et le Nunatsiavut dans le Nord du Labrador .

. Elle englobe l'eau, la glace et la terre des régions visées par des revendications territoriales des Inuits : la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest et au , le , le Nunavik dans le Nord du Québec et le Nunatsiavut dans le Nord du . Depuis mars 2020, le CPIC avait comme priorité d'élaborer conjointement et de mettre en œuvre la Politique sur l'Inuit Nunangat. Approuvée par les dirigeants du CPIC en 2022, la Politique sur l'Inuit Nunangat est la première politique générale pangouvernementale de cette nature élaborée conjointement avec le gouvernement du Canada .

. La Politique sur l'Inuit Nunangat reconnaît l'Inuit Nunangat comme une région géographique, culturelle et politique distincte. Elle présente une approche pour la conception et le renouvellement des politiques, programmes, initiatives et services fédéraux qui seront en vigueur dans l'Inuit Nunangat ou dont bénéficieront les Inuits. Cette approche permettra d'améliorer la coordination dans l'Inuit Nunangat et de favoriser la discussion avec les Inuits dans le cadre de ces processus.

L'un des principes directeurs de la Politique sur l'Inuit Nunangat est la reconnaissance du fait que les investissements fédéraux visant à soutenir les Inuits et l'Inuit Nunangat constituent un aspect important du droit des Inuits à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale. La politique exige que les organisations gouvernementales fédérales tiennent compte des droits, intérêts et situations uniques des Inuits dans leur approche liée au financement direct des organisations inuites de revendications territoriales.

Les priorités actuelles du CPIC sont les suivantes : mise en œuvre des revendications territoriales des Inuits; revitalisation, maintien, protection et promotion de l'inuktut; espace stratégique pour l'Inuit Nunangat; mesures de réconciliation et efforts pour mettre fin à l'enjeu des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées; éducation, apprentissage des jeunes enfants et formation; santé et bien-être; environnement et changements climatiques; logement; infrastructure; développement économique et approvisionnement; priorités législatives; priorités internationales des Inuits; suivi, évaluation et apprentissage; souveraineté, défense et sécurité; itinérance.



